

بورش كايين 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها قبل التدشين الوشيك بورش كايين 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها قبل التدشين الوشيك

المربع نت – تستمر بورش باختبار كايين 2022 فيس ليفت الرائدة، هذه المرة في حلبة نوربورغرينغ الألمانية مع اقتراب التدشين الوشيك خلال أسابيع من الآن.



وقد انطلق الجيل الثالث لكايين في 2017، أي مرت أربعة أعوام على السيارة، ما يجهزها لاستلام تحديثات منتصف العمر، مع لمسات جمالية هادئة وتغييرات محدودة لألواح الهيكل الخارجي.



كما ستحصل السيارة على مصابيح أمامية أصغر ومصدات جديدة ومصابيح خلفية جديدة بكامل عرض السيارة، وفي الداخل حصلت السيارة على لوحة عدادات رقمية جديدة ولوحة قيادة محدثة بشاشة لمسية أكبر وضوابط مناخ محدثة.

بالنسبة للمحركات فمن المتوقع إضافة نسخة أخرى هجينة بالقابس وتحديثات ميكانيكية محدودة أخرى، ومن المتوقع تدشين السيارة قبل نهاية العام بالتوازي مع نسخة كايين كوبيه.



