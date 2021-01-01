المربع نت – تستمر بورش باختبار كايين 2022 فيس ليفت الرائدة، هذه المرة في حلبة نوربورغرينغ الألمانية مع اقتراب التدشين الوشيك خلال أسابيع من الآن.
وقد انطلق الجيل الثالث لكايين في 2017، أي مرت أربعة أعوام على السيارة، ما يجهزها لاستلام تحديثات منتصف العمر، مع لمسات جمالية هادئة وتغييرات محدودة لألواح الهيكل الخارجي.
كما ستحصل السيارة على مصابيح أمامية أصغر ومصدات جديدة ومصابيح خلفية جديدة بكامل عرض السيارة، وفي الداخل حصلت السيارة على لوحة عدادات رقمية جديدة ولوحة قيادة محدثة بشاشة لمسية أكبر وضوابط مناخ محدثة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بورش كايين 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها قبل التدشين الوشيك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق