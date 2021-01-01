

لاندروفر رنج روفر 2022 الجديدة تنطلق رسمياً “صور ومعلومات+السعر” لاندروفر رنج روفر 2022 الجديدة تنطلق رسمياً “صور ومعلومات+السعر”

قام مسؤول التصميم ماسم مرشالا وفريقه بإحداث تغييرات كبرى في الجيل الجديد، حيث تمكنوا من تقليص وتحجيم وجود أي شيء مرئي ليس له داعي، وهاكم أبرز ما يُميزها في نقاط:



تأتي الأبواب بشكل ناعم بفضل جعل إطار الزجاج داخل جسم السيارة

جسد السيارة يظهر كأنه منحوت من قطعة معدنية واحدة

الجسد مصنوع من الألومنيوم بنسبة 80% ليصبح أصلب بـ 70% من السابق

أصبحت قاعدة العجلات أطول بـ 75 مم، وتتوفر نسخة ذات قاعدة عجلات طويلة أطول بـ 200 مم

تأتي المصابيح بتأثير كريستالي أنيق مع 1.2 مليون مرآة صغيرة يمكن تحريكها بمقدار 0.1 درجة ليُمكنها التركيز على 16 جسم في نفس الوقت

المصابيح خلفية تأتي بإضاءة معكوسة للداخل مرئية عند عملها وتختفي بالنهار

الجزء السفلي من الواجهة الأمامية تحوي حساسات ومصابيح نهارية قطعة واحدة

تمإخفاء الفارق بين الباب الخلفي وجسد السيارة

مصد خلفي منخفض كأنه جناح سفلي رياضي

الباب الخلفي هو مصمم للجلوس عليه، ومن الشاشة يُمكنك التحكم بالصوتيات للتركيز على جهة الصندوق الخلفي

التصميم الداخلي وتقنيات المقصورة



بدخولك إلى المقصورة، ستُلاحظ أن تصميمها تم لإبراز الشعار والعلامة التجارية مع تصميم عصري لتصبح ملاذك الهادئ من صخب الحياة، ففي الوسط، وهاكم أبرز ما يُميزها:

تتوفر بفئات بمقاعد تتسع لخمسة رُكاب مع إتاحة صف ثالث ببعض الفئات ذات قاعدة العجلات الطويلةكراسي الصف الثالث يُمكن تحريك ظهرها بمقدار 25 درجةالكنسول وسطي قطعة واحدة يصبح خشبي في الفئات العلياالمواد المستخدمة في المقصورة جميعها صديقة للبيئة مثل استخدام بدائل الجلود الأخف وزناً بـ 57%يتوفر الجلد بشكل اختياريألوان المقصورة متناسقة مع خيارات أكثر في الفئات الأعلىتم استخدام السيراميك في المناطق التي تُلمس داخلها بشكل دائمالهدوء داخلها أصبح أفضل بفضل العوازل الصوتية التي تُرسل موجات صوتية تشتت الازعاجسنادات الرأس بها عوازل صوتيةالسيارة إجمالاً أصبحت أهدأ من الداخل بـ 24%تتمتع المقصورة بمساحة أكبر بـ 72 مم للأرجل و44 مم للركبةفي النسخ ذات قاعدة العجلات الطويلة تصبح مساحة الأرجل متر كاملوبالنسبة لتقنيات المقصورة فهي تتميز بالآتي:يحصل الركاب بالخلف على شاشة ترفيه جديدة RSE مقاس 11.4 بوصة بدقة عالية تعمل بشكل مستقلشاشة النظام الترفيهي مقاس 13.1 بوصة للتحكم في النظام الترفيهي بيفي برويُمكن التحكم بحوالي 90% من أنظمة السيارة بشاشة النظام الترفيهيتحتوي السيارة على 70 كمبيوتر ECU، جميعها متصلة عبر الإنترنت بفضل المعالج المنفصل للتحديث عبر الهواء بشكل فوريتحتوي على أنظمة تنقية هواء قوية لضمان الحماية من أية أمراض منتشرةيُمكن التحكم في أي شيء تقريباً بفضل نظام الكسا مثل إعطاء الأوامر لفتح وقفل باب المنزلتتوفر بالسيارة 8 منافذ شحن تايب سي، وشاحن لاسلكينظام صوتي ميريديان بقوة 1,600 واط، ومكبرات صوت في كل مسند رأسأنظمة السلامة ومساعدة السائقبذلت الشركة جهوداً كبيرة لجعل السيارة أكثر أماناً، وهاكم أبرز ما تتوفر به:يحتوي السقف على مستشعرين، واحد للرؤية الخلفية المتوفرة بمرايا الرؤية الخلفية داخل السيارة، وآخر مختص بالانترنت لتحصل السيارة على أفضل شبكة للتحديثاتمثبت السرعة التكيفيمساعد التوجيهنظام الاستجابة لحالة السائقميزة الأبواب المعززة كهربائياً مع ميزات الرصد المتكامل للأخطار ومضاد الصدماتنظام الاستجابة الديناميكية المعززةنظام مراقبة التصادم الخلفينظام مساعدة حماية الركابمساعد البقعة العمياءمراقب حركة السير الخلفيةالمحركات والأداءقطعت الشركة بالسيارة مليون كيلومتر من التجارب وأجرت عليها 260 ألف اختبار، وتتوفر بعدة خيارات للمحركات جميعها تأتي بنظام هجين خفيف MHEV كالتالي:محرك بست أسطوانات سعة 3.0 لتر يولد قوة 360 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.3 ثانية، ويبلغ وزن السيارة بهذا المحرك 2,454 كجم.محرك بست أسطوانات سعة 3.0 لتر يولد قوة 400 حصان و550 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.8 ثانية، ويبلغ وزن السيارة بهذا المحرك 2,454 كجم.محرك بثمانية أسطوانات مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر يولد قوة 530 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.6 ثانية، ويبلغ وزن السيارة بهذا المحرك 2,585 كجم.كما تتميز بنظام توجيه خلفي الكتروني بمقدار 7 درجات، ونظام دفع كُلي يفصل القوة من أي عجلة، و6 وضعيات للطرق الوعرة، وخزان وقود سعة 90 لتر، ويُمكن للسيارة خوض مياه بعمق متر كامل وعند حدوث ذلك يتم إغلاق جميع منافذ الهواء لمنع دخول المياه إلى المقصورة، كما تتميز بديناميكية هوائية 0.30، ونظام تعليق هوائي ذكي من شركة بلستاين، الجزء الخلفي منه مربوط بخمسة أذرع لتوفير راحة قصوى للركاب، كما أن السيارة تتوقع حالة الطريق لـ 3 كلم أمام السيارة بمساعدة الكاميرات ونظام GPS لمساعدة نظام التعليق.الأسعاروفي الختام، بالنسبة للفئات والأسعار فلم تكشف عنها الشركة بعد بشكل رسمي للسوق السعودي، على أن تبدأ من 579 ألف وحتى 849 ألف درهم في الإمارات بالضريبة، ويتوقع أن تبدأ من 590 ألف ريال في المملكة.



