لاندروفر رنج روفر 2022 الجديدة تنطلق رسمياً “صور ومعلومات+السعر”
قام مسؤول التصميم ماسم مرشالا وفريقه بإحداث تغييرات كبرى في الجيل الجديد، حيث تمكنوا من تقليص وتحجيم وجود أي شيء مرئي ليس له داعي، وهاكم أبرز ما يُميزها في نقاط:
تأتي الأبواب بشكل ناعم بفضل جعل إطار الزجاج داخل جسم السيارة
جسد السيارة يظهر كأنه منحوت من قطعة معدنية واحدة
الجسد مصنوع من الألومنيوم بنسبة 80% ليصبح أصلب بـ 70% من السابق
أصبحت قاعدة العجلات أطول بـ 75 مم، وتتوفر نسخة ذات قاعدة عجلات طويلة أطول بـ 200 مم
تأتي المصابيح بتأثير كريستالي أنيق مع 1.2 مليون مرآة صغيرة يمكن تحريكها بمقدار 0.1 درجة ليُمكنها التركيز على 16 جسم في نفس الوقت
المصابيح خلفية تأتي بإضاءة معكوسة للداخل مرئية عند عملها وتختفي بالنهار
الجزء السفلي من الواجهة الأمامية تحوي حساسات ومصابيح نهارية قطعة واحدة
تمإخفاء الفارق بين الباب الخلفي وجسد السيارة
مصد خلفي منخفض كأنه جناح سفلي رياضي
الباب الخلفي هو مصمم للجلوس عليه، ومن الشاشة يُمكنك التحكم بالصوتيات للتركيز على جهة الصندوق الخلفي
التصميم الداخلي وتقنيات المقصورة
بدخولك إلى المقصورة، ستُلاحظ أن تصميمها تم لإبراز الشعار والعلامة التجارية مع تصميم عصري لتصبح ملاذك الهادئ من صخب الحياة، ففي الوسط، وهاكم أبرز ما يُميزها:
تتوفر بفئات بمقاعد تتسع لخمسة رُكاب مع إتاحة صف ثالث ببعض الفئات ذات قاعدة العجلات الطويلة
كراسي الصف الثالث يُمكن تحريك ظهرها بمقدار 25 درجة
الكنسول وسطي قطعة واحدة يصبح خشبي في الفئات العليا
المواد المستخدمة في المقصورة جميعها صديقة للبيئة مثل استخدام بدائل الجلود الأخف وزناً بـ 57%
يتوفر الجلد بشكل اختياري
ألوان المقصورة متناسقة مع خيارات أكثر في الفئات الأعلى
تم استخدام السيراميك في المناطق التي تُلمس داخلها بشكل دائم
الهدوء داخلها أصبح أفضل بفضل العوازل الصوتية التي تُرسل موجات صوتية تشتت الازعاج
سنادات الرأس بها عوازل صوتية
السيارة إجمالاً أصبحت أهدأ من الداخل بـ 24%
تتمتع المقصورة بمساحة أكبر بـ 72 مم للأرجل و44 مم للركبة
في النسخ ذات قاعدة العجلات الطويلة تصبح مساحة الأرجل متر كامل
وبالنسبة لتقنيات المقصورة فهي تتميز بالآتي:
يحصل الركاب بالخلف على شاشة ترفيه جديدة RSE مقاس 11.4 بوصة بدقة عالية تعمل بشكل مستقل
شاشة النظام الترفيهي مقاس 13.1 بوصة للتحكم في النظام الترفيهي بيفي برو
يُمكن التحكم بحوالي 90% من أنظمة السيارة بشاشة النظام الترفيهي
تحتوي السيارة على 70 كمبيوتر ECU، جميعها متصلة عبر الإنترنت بفضل المعالج المنفصل للتحديث عبر الهواء بشكل فوري
تحتوي على أنظمة تنقية هواء قوية لضمان الحماية من أية أمراض منتشرة
يُمكن التحكم في أي شيء تقريباً بفضل نظام الكسا مثل إعطاء الأوامر لفتح وقفل باب المنزل
تتوفر بالسيارة 8 منافذ شحن تايب سي، وشاحن لاسلكي
نظام صوتي ميريديان بقوة 1,600 واط، ومكبرات صوت في كل مسند رأس
أنظمة السلامة ومساعدة السائق
بذلت الشركة جهوداً كبيرة لجعل السيارة أكثر أماناً، وهاكم أبرز ما تتوفر به:
يحتوي السقف على مستشعرين، واحد للرؤية الخلفية المتوفرة بمرايا الرؤية الخلفية داخل السيارة، وآخر مختص بالانترنت لتحصل السيارة على أفضل شبكة للتحديثات
مثبت السرعة التكيفي
مساعد التوجيه
نظام الاستجابة لحالة السائق
ميزة الأبواب المعززة كهربائياً مع ميزات الرصد المتكامل للأخطار ومضاد الصدمات
نظام الاستجابة الديناميكية المعززة
نظام مراقبة التصادم الخلفي
نظام مساعدة حماية الركاب
مساعد البقعة العمياء
مراقب حركة السير الخلفية
المحركات والأداء
قطعت الشركة بالسيارة مليون كيلومتر من التجارب وأجرت عليها 260 ألف اختبار، وتتوفر بعدة خيارات للمحركات جميعها تأتي بنظام هجين خفيف MHEV كالتالي:
محرك بست أسطوانات سعة 3.0 لتر يولد قوة 360 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.3 ثانية، ويبلغ وزن السيارة بهذا المحرك 2,454 كجم.
محرك بست أسطوانات سعة 3.0 لتر يولد قوة 400 حصان و550 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.8 ثانية، ويبلغ وزن السيارة بهذا المحرك 2,454 كجم.
محرك بثمانية أسطوانات مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر يولد قوة 530 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.6 ثانية، ويبلغ وزن السيارة بهذا المحرك 2,585 كجم.
كما تتميز بنظام توجيه خلفي الكتروني بمقدار 7 درجات، ونظام دفع كُلي يفصل القوة من أي عجلة، و6 وضعيات للطرق الوعرة، وخزان وقود سعة 90 لتر، ويُمكن للسيارة خوض مياه بعمق متر كامل وعند حدوث ذلك يتم إغلاق جميع منافذ الهواء لمنع دخول المياه إلى المقصورة، كما تتميز بديناميكية هوائية 0.30، ونظام تعليق هوائي ذكي من شركة بلستاين، الجزء الخلفي منه مربوط بخمسة أذرع لتوفير راحة قصوى للركاب، كما أن السيارة تتوقع حالة الطريق لـ 3 كلم أمام السيارة بمساعدة الكاميرات ونظام GPS لمساعدة نظام التعليق.
الأسعار
وفي الختام، بالنسبة للفئات والأسعار فلم تكشف عنها الشركة بعد بشكل رسمي للسوق السعودي، على أن تبدأ من 579 ألف وحتى 849 ألف درهم في الإمارات بالضريبة، ويتوقع أن تبدأ من 590 ألف ريال في المملكة.
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