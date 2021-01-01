زيادات جديدة على أسعار شيري أريزو 5

رفعت شركة جى بى أوتو غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة شيرى فى مصر، اسعار شيري أريزو 5 بقيمة 5100 جنيه لمختلف الفئات الموجودة في السوق المحلية
ويأتى أسعار شيري أريزو 5 بعد الزيادة سعر الفئة الأولى 185 ألف جنيه بدلًا من 180 ألفاً.وصعدت الفئة الثانية إلى 205 آلاف بدلًا من 200 ألف وجاءت الفئة الثالثة 219 ألفاً بدلاً من 214 ألفاً.
مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2022:
محرك 4 سلندرات
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