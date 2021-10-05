

التموين .. إنشاء 70 صومعة جديدة لتخزين الأقماح وصرف التقاوي المزارعين التموين .. إنشاء 70 صومعة جديدة لتخزين الأقماح وصرف التقاوي المزارعين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استهداف إنشاء 70 صومعة حقلية، تبلغ السعة التخزينية لكل منها 5 آلاف طن، لزيادة السعات التخزينية للقمح، والحفاظ على المحصول من الهدر والفاقد بسبب سوء التخزين والنقل،وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة السعات التخزينية للحفاظ على سلامة الأقماح، وضمان وجود مخزون استراتيجي منها لفترات لا تقل عن 6 أشهر.



و أوضحت وزارة التموين أنه من المقرر إنشاء الصوامع الجديدة يالقرب من مراكز التجميع للمزارعين، لتوفير تكاليف نقل المحصول ، ومن ثم تخفيف الأعباء عن كاهل مزارعي القمح، لتسهيل عملية تجميع المحاصيل، وتعزيزًا لعمليات التوريد.



بالإضافة إلى أنه من المقرر فتح الصوامع كمنافذ جديدة لتوزيع الأسمدة والتقاوي أيضا على الفلاحين، وذلك لتخفيف العبء على الجمعيات الزراعية والمزارعين معا .

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كما شددت وزارة التموين على وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي حتى ستة أشهر مقبلة، لافته إلى سعي الدولة لتنويع مصادر وارداتها من الأقماح، لتعزيز مخزونها الاستراتيجي، ومن ثم ضبط أسعار القمح بالسوق المحلية، وعدم وصوله إلى الأسعار العالمية.جدير بالذكر أن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء نفي في بيان له ما تم تداوله من أنباء بشأن وجود أزمة في توفير القمح بمختلف محافظات الجمهورية، وأوضح انه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء,أ وكدت أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير القمح.وطالب مجلس الوزراء في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، بالإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة من خلال الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (RUMORS@IDSC.NET.EG).