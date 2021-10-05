شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 27-10-2021 استقرارا لجميع الأصناف فى ظل زيادة العرض خلال الفترة الحالية.
واستقرت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو، و أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .
وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو ،وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، أسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيها للكيلو .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار اللحوم الحمراء اليوم..
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق