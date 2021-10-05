أسعار العملات الأجنبية والعربية بالمنافذ الجمركية اليوم 26 أكتوبر

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صورة الخبر: أسعار العملات الأجنبية والعربية بالمنافذ الجمركية اليوم 26 أكتوبر
أسعار العملات الأجنبية والعربية بالمنافذ الجمركية اليوم 26 أكتوبر

أعلنت الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك المصرية، أسعار العملات الأجنبية والعربية، بعد إلغاء الدولار الجمركي، وذلك طبقًا للأسعار المعلن عنها بالبنك المركزي المصري، على جميع السلع الاستفزازية والأساسية اليوم.

وتقدم «بوابة أخبار اليوم»، منشور أسعار رقم 152 لسنة 2021 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، والتي سيتم العمل بها اليوم االثلاثاء 26 أكتوبر2021. ومعمول بها بمصلحة الجمارك المصرية.

وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.

وإليكم أسعار العملات الأجنبية والعربية بالمنافذ الجمركية اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر2021.

صورة الخبر: أسعار العملات الأجنبية والعربية بالمنافذ الجمركية اليوم 26 أكتوبر

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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