

14 طريقة للإبلاغ عن قراءة عداد الغاز 14 طريقة للإبلاغ عن قراءة عداد الغاز

هناك العديد من الطرق المتبعة لتسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي وتسديد الفاتورة، ونتناولها في هذا التقرير:



الموقع الرسمي لشركة "بتروتريد" على الإنترنت، وهي إحدى شركات قطاع البترول.



التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل.

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