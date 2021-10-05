14 طريقة للإبلاغ عن قراءة عداد الغاز
هناك العديد من الطرق المتبعة لتسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي وتسديد الفاتورة، ونتناولها في هذا التقرير:
الموقع الرسمي لشركة "بتروتريد" على الإنترنت، وهي إحدى شركات قطاع البترول.
التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل.
من خلال تطبيق الشركة على الهاتف المحمول.
عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي هاتف محمول.
عن طريق تجار التجزئة.
من خلال ماكينات الصرف الألي.
من خلال عدد من المواقع علي الإنترنت
عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي.
عن طريق مكاتب البريد المصري.
من خلال الفون كاش.
عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض النوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.
عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة او استخدام "الأستيكر" الخاص بالشركة.
عن طريق تطبيق "بتروميتر "المحمول الذي يستخدم كاميرا الموبيل في قراءة العداد.
إبلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية .
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