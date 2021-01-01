العائلة المالكة الإسبانية أنيقة فى نزهة عائلية.. شوفى إطلالتهم

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صورة الخبر: العائلة المالكة الإسبانية أنيقة فى نزهة عائلية.. شوفى إطلالتهم
العائلة المالكة الإسبانية أنيقة فى نزهة عائلية.. شوفى إطلالتهم

ظهرت ملكة إسبانيا ليتيزيا، فى صورة أنيقة، وإطلالة خريفية الأنيقة، عندما انضمت إلى بناتها الأنيقات، فى رحلة إلى سانتا ماريا ديل بويرتو دى سوميدو.

وارتدت ليتيزيا البالغة من العمر 48 سنة، جزمة بنية رياضية وبنطلون جينز غامق مع سترة دائمة ووشاح مميز للنزهة العائلية، فيما نسق زوجها الملك فيليب السادس، 53 عامًا، بنطلون بدلة أزرق داكن مع سترة منفوخة لتمنحه الدفء، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

كانت العائلة المالكة الإسبانية تزور سانتا ماريا ديل بويرتو دي سوميدو، التي تم تكريمها كأفضل قرية أسطورية لعام 2021، فى اليوم التالى لجوائز "برنسيسا دى أستورياس"، وانضمت الأميرة ليونور، 15 عامًا، وإنفانتا صوفيا، 14 عامًا، إلى والديهما في يوم الخروج.

ومن جهة أخرى انضمت الأميرة الإسبانية ليونور، التي كانت تدرس في مدرسة هيبى هوجورتس في ويلز، إلى والديها الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا، بالإضافة إلى شقيقتها الصغرى، حيث استقبلت الفائزين بجائزة أميرة أستورياس الجمعة الماضية، حيث التقت العائلة المالكة الإسبانية بالفائزين في فندق Reconquista في أوفييدو، بإمارة أستورياس فى شمال البلاد

وأكدت ملكة إسبانيا ليتيزيا البالغة من العمر 49 عاما الاتجاه نحو الاستدامة، حيث ارتدت فستان هوجو بوس معاد تدويره للمناسبة، والذى ارتدته لأول مرة فى عام 2019 خلال الاحتفال باليوم العالمى للأمراض النادرة.

المصدر: اليوم السابع

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