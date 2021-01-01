ظهرت ملكة إسبانيا ليتيزيا، فى صورة أنيقة، وإطلالة خريفية الأنيقة، عندما انضمت إلى بناتها الأنيقات، فى رحلة إلى سانتا ماريا ديل بويرتو دى سوميدو.
وارتدت ليتيزيا البالغة من العمر 48 سنة، جزمة بنية رياضية وبنطلون جينز غامق مع سترة دائمة ووشاح مميز للنزهة العائلية، فيما نسق زوجها الملك فيليب السادس، 53 عامًا، بنطلون بدلة أزرق داكن مع سترة منفوخة لتمنحه الدفء، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
كانت العائلة المالكة الإسبانية تزور سانتا ماريا ديل بويرتو دي سوميدو، التي تم تكريمها كأفضل قرية أسطورية لعام 2021، فى اليوم التالى لجوائز "برنسيسا دى أستورياس"، وانضمت الأميرة ليونور، 15 عامًا، وإنفانتا صوفيا، 14 عامًا، إلى والديهما في يوم الخروج.
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التعليقات على العائلة المالكة الإسبانية أنيقة فى نزهة عائلية.. شوفى إطلالتهم
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