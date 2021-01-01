

وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد تحت العين.. فعالة وسهلة الاستخدام وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد تحت العين.. فعالة وسهلة الاستخدام

تعانى المرأة من تجاعيد أسفل العين مع التقدم ​​في العمر، واتباع نظام غذائى غير صحى وعدم الحصول على قسط كافى من النوم، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد تحت العين، بتنفيذ خطوات بسيطة، نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "parenting.firstcry".





وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد تحت العين: وصفة زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على نسبة عالية من فيتامين" E "، الذى يساعد فى الحفاظ على البشرة والتخلص من التجاعيد، من خلال إضافة القليل من الكركم إلى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وخلط المكونات معاً ووضعها على التجاعيد وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء، ويمكن أيضًا استخدام القليل من زيت اللوز مع زيت جوز الهند، وينصح بتكرار الوصفة مرة واحدة فى اليوم.





قد يعجبك أيضا...

وصفة الزبادي للتخلص من تجاعيد تحت العينيعمل الزبادي على ترطيب البشرة والتخلص من التجاعيد من خلال تحضير زبادى وعسل بكميات متساوية مع بضع قطرات من ماء الورد، ثم مزج جميع المكونات لعمل عجينة ووضعها على الوجه وتحت العين وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد وتجفيفه بمنشفة ناعمة، ويمكن تكرار الوصفة مرة واحدة في اليوم.الخيار للتخلص من تجاعيد تحت العينيساعد الخيار فى تدفق الدم حول العينين، والتخلص من التجاعيد، من خلال هرس ثمرة خيار وتحضير القليل من الزبادي ثم خلط المكونات معاً ووضعها حول العينين وعلى تجاعيد الوجه، وتركه عدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء البارد مع تكرار الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد أسفل العينينالتخلص من تجاعيد تحت العينالجزر للتخلص من تجاعيد تحت العينيحتوى الجزر على فيتامين" أ "ومضادات الأكسدة، التى تساعد فى حماية البشرة وتجنب التجاعيد، من خلال سلق بضع شرائح من الجزر حتى يصبح طريًا، ثم هرس الجزر الناعم مع العسل لعمل عجينة ووضع المعجون حول العينين، وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه بالماء مع تكرار الوصفة عدة مرات فى الأسبوع.زيت الخروع للتخلص من تجاعيد تحت العينيساعد زيت الخروع على تحسين مرونة الجلد عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين، كما يعمل على ترطيب البشرة وتعزيز الدورة الدموية، من خلال وضع كرة قطنية في زيت الخروع ووضعها حول العينين، مع التدليك بلطف وترك المزيج بين عشية وضحاها، ثم غسل الزيت بعد الاستيقاظ من النوم، مع تكرار الوصفة مرة أو مرتين فى الأسبوع.