

هل تأخير الإنجاب في بداية الزواج حرام؟.. الإفتاء تجيب هل تأخير الإنجاب في بداية الزواج حرام؟.. الإفتاء تجيب

تأجيل الإنجاب بعد الزواج من المضوعات التي تثير الكثير من الجدل، إذ يرى بعض الأشخاص أن تأجيل الإنجاب واستخدام وسائل منع الحمل في بداية الزواج يعد اعتراضا على قدر المولى عز وجل، اعمالاً بالمقولة الشعبية «لعيل بييجي برزقه».



بينما يري البعض الآخر أنه مع بداية الحياة الزوجية يوجد بعض الصعوبات التي تواجه الزوجين، منها الأزمات المادية، لذلك يرغب الأفراد في استقرار وضعهم المادي والمعنوي، وإعداد البيئة الملائمة للطفل أولاً، ثم إنجاب الأطفال، من هنا يحسم «المصري لايت» الجدل حول هذا الأمر وفقاً لدار الإفتاء المصرية.



أوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن منع الحمل مؤقتًا سواء بالعزل أو بأي وسيلة أخري حديثة يعد من الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالي.

قد يعجبك أيضا...

وأردفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لصاحبه: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» رواه الترمذي وغيره، أي اربط الناقة واتركها متوكلًا على المولى عز وجل في حفظها، ما يعني أن الأخذ بالأسباب ضروري.كما أشار الإمام الغزالي في كتاب «الإحياء» عن العزل، أن الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد وأخذ الاحتياط من الحاجة المالية غير منهي عنه.وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن تنظيم النسل لا يعتبر معاندة لقدر الله سبحانه وتعالي، لأن قدر الله غيبٌ لا يعلمه أحد.ودليلاً على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في شأن العزل: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» رواه البخاري.في نفس السياق ورد سؤال أخر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على «يوتيوب»، يقول: «هل تنظيم النسل حرام أم حلال حسب فقه الأولويات؟».وللرد على السائل أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوي بدار الإفتاء، أن الأصل في تنظيم النسل «جائز»، كما أنه خيار شخصي لأصحابه.