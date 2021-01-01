

بعد غياب.. عدسات الكاميرا ترصد إطلالة إيفانكا ترامب الـ"بيضاء" (صور) بعد غياب.. عدسات الكاميرا ترصد إطلالة إيفانكا ترامب الـ"بيضاء" (صور)

رصدت عدسات الكاميرا إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق وزوجها جاريد كوشنر وأطفالهما في عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.



وشوهدت إيفانكا ترامب وعائلتها وهم يتجولون على طول الشاطئ بالقرب من منزلهم في ميامي بعد زيارة كنيس يهودي محلي.



وبدت إيفانكا البالغة من العمر 39 عاما رزينة للغاية في فستان أبيض طويل الأكمام ارتدته مع حذاء رياضي أبيض، مضيفة القليل من التألق بنظارات شمسية كبيرة وزوج من الأقراط اللؤلؤية الجذابة.

قد يعجبك أيضا...

وكان فستان إيفانكا غريبا شيئا ما، حيث بدا وكأنه فستان نوم.وأفادت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية بأنها المرة الأولى التي يتم فيها رؤية العائلة بأكملها في الخارج في غضون ثلاثة أسابيع.وكان يسير بجانب العائلة حارس أمن يراقب المكان عن كثب، ويبدو أن الزوجين وظفا هذا الحارس لحسابهما، بعد انتهاء مدة حراس جهاز الحماية السرية، الذي قدمته الحكومة لهما وبلغت 6 أشهر بعد نهاية مهتهما في البيت الأبيض.ومنذ الانتقال إلى ميامي، حافظت إيفانكا وجاريد على ظهور نادر نسبيا ولم تتم رؤيتهما إلا مع أطفالهما في عدد قليل من المناسبات، وهو تغيير ملحوظ عن حياتهما في واشنطن العاصمة عندما تم تصويرهما بانتظام في نزهات عائلية في حيهما الراقي.