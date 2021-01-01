رمضان عبدالمعز: القرآن الكريم حذر الزوجات من الشك فى أزواجهن

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من الشك في الزوج من جانب الزوجات، محذرا كذلك من الظن بالناس، مؤكدا أن القرآن الكريم، أغلق الباب نهائيا حتى لا يقع الإنسان فى معاصى أخرى.
وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الغيبة امر خطير حذر منه القرآن الكريم، والبنات باجتماع الظن والتجسس والغيبة، وأغلق الباب من البداية لسد للذرائع، اللى هو بالبلدي الباب اللى يجى منه الريح سده واستريح، اجتنبوا الظن اكذب الحديث، تلاقى واحد يقولك فلام اتغير اه م ساعة لما وصل للمنصب الجديد، الشيطان يطور الأمر ويخليك تتجسس عليه".
واستكمل: "تلاقى واحدة تشك فى زوجها، اصلى متوغوشة، لا متشوكيش، القرآن قالك بلاش احسنى عشرته، اهتمى به، زوجك، بلاش الظن عشان متوصليش للتجسس على تليفونه والأمر يتفاقم والرجالة ليس ملائكة، ومن هنا يأتى الخراب الذى حذرنا منه القرآن الكريم".
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