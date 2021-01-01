5 رسومات مانيكير موضة فى 2022 سهل ترسميهم فى البيت

ليس سرًا أن الفتيات دائما يبحثن عن الجديد فى طلاء الأظافر، فبين ألوان النيون الصيفية إلى المعدنية الشتوية وألوان الباستيل الربيعية ودرجات الخريف المتقلبة، هناك الجديد دائما فى ألوان طلاء الأظافر، وتهتم الفتيات بالبحث عن تصميمات لطلاء الأظافر تتناسب مع الموضة ويسهل رسمها في المنزل، وإليكِ نقلًا عن موقع " whowhatwear" 5 رسومات مانيكير موضة في 2022 يسهل رسمها في المنزل.
استيكر الأظافر
يمكنك وضع طبقة من طلاء الأظافر باللون المفضل لديكِ، والانتظار حتى تجف تمامًا، وبعدها استخدام الاستيكر المخصص لرسم بعض الأشكال على أظافرك، ووضعه فوق طبقة المانيكير الأولى، ثم وضع طبقة أخرى بلون مختلف مناسب لرسم قلب أو نجمة أو أي شكل لديكِ.
خطوط عشوائية
أحيانًا تكون الخطوط العشوائية أكثر أناقة من تلك التي نضعها بحرص شديد حتى تكون منتظمة، ويمكنك استخدام درجات ألوان الباستيل المختلفة في الحصول على أظافر أنيقة، من خلال وضع طبقة من المانيكير الشفاف، ثم رسم خط عشوائي بكل لون، وبعدها طبقة أخرى من الشفاف للمسة لامعة.
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