5 رسومات مانيكير موضة فى 2022 سهل ترسميهم فى البيت



رسومات مانيكير رسومات مانيكير

ليس سرًا أن الفتيات دائما يبحثن عن الجديد فى طلاء الأظافر، فبين ألوان النيون الصيفية إلى المعدنية الشتوية وألوان الباستيل الربيعية ودرجات الخريف المتقلبة، هناك الجديد دائما فى ألوان طلاء الأظافر، وتهتم الفتيات بالبحث عن تصميمات لطلاء الأظافر تتناسب مع الموضة ويسهل رسمها في المنزل، وإليكِ نقلًا عن موقع " whowhatwear" 5 رسومات مانيكير موضة في 2022 يسهل رسمها في المنزل.



استيكر الأظافر

يمكنك وضع طبقة من طلاء الأظافر باللون المفضل لديكِ، والانتظار حتى تجف تمامًا، وبعدها استخدام الاستيكر المخصص لرسم بعض الأشكال على أظافرك، ووضعه فوق طبقة المانيكير الأولى، ثم وضع طبقة أخرى بلون مختلف مناسب لرسم قلب أو نجمة أو أي شكل لديكِ.



خطوط عشوائية

أحيانًا تكون الخطوط العشوائية أكثر أناقة من تلك التي نضعها بحرص شديد حتى تكون منتظمة، ويمكنك استخدام درجات ألوان الباستيل المختلفة في الحصول على أظافر أنيقة، من خلال وضع طبقة من المانيكير الشفاف، ثم رسم خط عشوائي بكل لون، وبعدها طبقة أخرى من الشفاف للمسة لامعة.

لون واحدمهما اختلفت اتجاهات الموضة في تلوين الأظافر، يظل وضع اللون الموحد من أبسط الطرق الأنيقة التي يمكن أن تلجأ إليها الفتيات اللاتي يفضلن الإطلالات البسيطة، لذا يمكنك اختيار لون مناسب لدرجة لون بشرتك ووضع طبقتين منه، ثم طبقة من المانيكير الشفاف.لمسة من الذهبوبالحديث عن العشوائية مرة أخرى، يمكنك وضع طبقة من المانيكير الشفاف على أظافرك، ثم عمل رسمة عشوائية باللون الذهبي على أطراف أصابعك، ثم طبقة أخرى من المانيكير الشفاف بعد أن يجف لضمان ثباته.درجات النيودسيطرت موضة ألوان النيود على إطلالات الفتيات بكل تفاصيلها، بداية من الملابس والمكياج، ووصولًا إلى طلاء الأظافر، ويمكنك وضع مانيكير بدرجات النيود على أظافرك لإطلالة مميزة، على أن يكون كل اصبع بلون مختلف، بحيث تظهر أظافرك بدرجات متدرجة من النيود.







