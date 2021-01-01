لو فرحك فى الشتاء.. نصائح تساعدك على إقامة حفل زفاف ناجح

لو فرحك فى الشتاء
انتهى الصيف وانتهت معه حفلات الزفاف الصيفية على الشاطئ أو تلك التي تقام في الهواء الطلق. ورغم اقتراب فصل الشتاء إلا أن حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة لا تزال ضرورة بسبب فيروس كورونا، فكيف نقيم حفل زفاف في الهواء الطلق شتاءً دون أن نتأثر بالبرد؟
موقع " brides" يقدم عدة نصائح لإقامة حفل زفاف مميز وناجح في الهواء الطلق شتاء:
نصائح لإقامة حفل زفاف مميز بفصل الشتاء
مشروبات دافئة
يمكنك بدلاً من توزيع مشروبات مثلجة فى حفل الزفاف توزيع مشروبات دافئة على المدعوين، سيقلل ذلك من شعورهم بالبرد خلال الحفل في الهواء الطلق.
مناديل وكمامات
يفضل توزيع كمامات طبية على المدعوين لمنع انتشار العدوى مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى فى توزيع الطاولات، وإضافة مناديل على الطاولات.
تحضير وشاح أو قفاز
يجب أن ترتدى العروس فستان زفاف شتويا، يساعدها على مواجهة الطقس القارس ليلاً، أو أن تحضر وشاح أبيض مناسب لفستان الزفاف وترتدى قفازا متطابقا مع الفستان، حتى تشعر بالدفء خلال الحفل.
تصوير فوتوسيشن
يفضل عقد جلسة التصوير الخاصة بحفل الزفاف، بفترة الصباح أو الظهر، للاستفادة من الضوء الطبيعى، خاصة أن ليل الشتاء طويل، كما أن الشمس ليست ساطعة كما هو الحال فى فصل الصيف.
متابعة حالة الطقس
تعتبر الرياح الشديدة والأمطار من الأشياء التى تفسد حفلات الزفاف المقامة بالحدائق، لذلك يفضل عند تحديد موعد الحفل، متابعة حالة الطقس، لمعرفة الأيام التى قد تشهد فيها أمطار ورعد والأيام الأخرى التى تتميز بسماء صافية، حتى لا يفسد حفل الزفاف.
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