لا يدخل الجنة ولا يعامله الله يوم القيامة.. الإفتاء تحذر هذا الشخص

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لا يدخل الجنة.. كشفت دار الإفتاء المصرية عن شخص لا يدخل الجنة ولا يعامله الله.. حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سؤالاً يقول صاحبه: ما حكم من عليه دين ولا يرده؟ وما حكم من مات وعليه دين؟







لا يدخل الجنة

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدم سداد الدين ذنب عظيم فمبطل الغنى ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة، مشيراً إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على جنازة علم أن صاحبها مدين فلما تعهد أحد الحضور بالسداد عنه صلى عليه.

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وبين "عبد السميع" أن المدين لا يدخل الجنة ولا يعامله الله تعالى وكفى بذلك عقابا، مؤكدا أن من تعذر عليه الدين فمات سدد عنه أقاربه.حكم المتوفى وعليه دينقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القران الكريم أنه يجب على كل من استدان أو أخذ قرضا لابد أن ينوى نية صحيحة ويعقد العزم على أن يسد هذا الدين ما دام يستطيع، ومن مات وعليه دين فعلى ورثته أن يقضوا هذا الدين عنه لأن هذا الدين هو فى رقبة هذا المدين الذى مات والنبي صلى الله عليه وسلم بيًن أن الميت مرهون بدينه ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على رجلاً عليه دين عندما سأل عليه دين قالوا دينارين فقال صلوا أنتم عليه، وفى حديث أخر (نفس المؤمن مُعلَّقة بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه).وأشار الى أن من مات وعليه دين ولم يستطيع أن يقضيه ولم يكن له أحداً يقضي هذا الدين وكان ينوى فى حال حياته أنه سيقضي هذا الدين فإن الله عز وجل بفضله يتحمل عنه هذا الدين.حكم من مات وعليه دين ولا يعلم الورثة أصحاب الدينقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على الورثة المسارعة إلى قضاء ديون ميتهم مما ترك من المال، إن كان ترك مالًا.وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «إذا توفي شخص مدين ولا نعلم الدائن هل يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين؟»، أنه في هذه الحالة يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين.وأوضح: أنه إذا مات المسلم وعليه ديون وترك أموالًا فأول عمل يقوم به ورثته هو تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ومن ثمَ تسديد ديونه، وبعد ذلك إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى، وبعد ذلك يوزع باقي المال على الورثة، وينبغي أن يعلم أن نَفْسَ المؤمن إذا مات تكون معلقةً بدينه حتى يقضى عنه، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» رواه الترمذي (1078).حكم الصلاة على المتوفى المديونقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن من مات وعليه دين يُصلى عليه، مشيرا إلى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان لا يصلي على من عليه دين حتى يضمنه أحد.وأضاف "عاشور"، في إجابته عن سؤال «هل يجوز الصلاة على شخص متوفى وعليه دين؟»، أن الميت مرهون بدينه كما قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن روحه تظل معلقة بالدين لأن الدين من حقوق العباد.وأشار إلى أنه يجب أن ننوي قضاء هذا الدين، فإذا مات الإنسان وعليه دين فعلى أوليائه أن يسددوا هذا الدين، أما إذا كان أولياؤه لا يستطيعون أن يسددوا ما عليه فيقضي الله عنه دينه كما قال صلى الله عليه وسلم.