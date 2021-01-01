تسجيل طلاب الدراسات العليا بآثار القاهرة أونلاين عبر هذا الرابط



كلية الآثار جامعة القاهرة كلية الآثار جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة ، فتح باب تسجيل طلاب الدراسات العليا بالكلية بشكل الكتروني من خلال الرابط الآتي



وذلك حتى يوم السبت الموافق ٣٠ من أكتوبر الجارى ، ويستطيع الطالب الحصول على كود الدخول للموقع من إدارة الدراسات العليا بالكلية، وبعد اتمام عملية التسجيل ضرورة طباعة الاستمارة والتوقيع عليها وتسليمها لإدارة الدراسات العليا حتي لا يحرم الطالب من دخول الامتحان.



وكان قد أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، تعليمات مهمة للطلاب، بعد بدء العام الدراسى الجديد .



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txtكليات جامعة القاهرة تبدأ في تقديم خدمات التكافل الاجتماعى.. وعميد آداب: هؤلاء الطلاب هم المستحقونtxtوجدي زين الدين : مصر تتعرض لكثير من المؤامرات والشائعات للتقليل من شأن الإنجازاتو قال الدكتور أحمد رجب ، يرجي من جميع الطلاب مراعاة الإجراءات الاحترازية داخل قاعات الدرس وارتداء الكمامات والتباعد، وعدم التكدس داخل قاعات المحاضرات، ووجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر .وأضاف " رجب" أنه فى حالة زيادة عدد الطلاب سيقوم الاستاذ بتقسيم الطلاب إلى قسمين وتقسيم زمن المحاضرة وإعادتها لطلاب القسم الثاني اي المحاضرة ثلاث ساعات تقسم الي ساعة ونصف وساعة ونصف وهذا فقط في الأعداد التي تزيد عن سعة القاعة أو المدرج بعد مراعاة التباعد والاجراءات الاحترازية .وشدد عميد الكلية على الالتزام بالمواعيد المعلنة، حيث سيترك الاستاذ 5 دقائق من اول واخر كل محاضرة للتعقيم.وأكد أن الكتاب الورقي ممنوع تداوله تماما بالجامعة بين الطلاب، والاقتصار فقط سيكون على الكتاب الالكتروني على “CD” أو تبادل الكتاب إلكترونيا بين الاستاذ والطلبة، من خلال منصة بلاك بورد، أو أي وسيلة؛ إذا لم يرغب الاستاذ في التعاقد علي الكتاب، وفي كل الأحوال يكون الكتاب من تأليف الاستاذ وليس استاذا آخر؛ حفاظا علي حقوق الملكية الفكرية ويرجي من جميع الطلاب عدم التعامل على الكتاب الورقي نهائيا .