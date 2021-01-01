قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا لتوزيع الخريجات المتقدمات للخدمة العامة على الإدارات التعليمية للاستعانة بهن في سد العجز بحسب المؤهل الدراسي، بالإضافة إلى إمكانية سد العجز لذات التخصص من مرحلة إلى أخرى داخل نفس الإدارة التعليمية في إطار التدابير المتبعة لسد العجز .
جاء ذلك في الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان المديرية، بحضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية و سعيد حسن رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ومديري الإدارات التعليمية و مديري إدارات التنسيق بالمديرية.
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التعليقات على تعليم قنا يستعين بمكلفات الخدمة العامة لسد العجز في المدارس
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