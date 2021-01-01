أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مسلسل الشائعات مازال مستمرا ومازال البعض يتداول المعلومات المغلوطة
ونفى وزير التربية والتعلبم كل ما يقال حول أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي المزمع عقدها يوم ٩ نوفمبر ٢٠٢١ بالنظام التقييمي الجديد ستكون في المواد الاساسية فقط دون المواد الفرعية
وأعلن وزير التربية والتعليم أنه وقع كتابا دوريا مساء اليوم بدمج امتحان شهرين لتلاميذ ٤ ابتدائي معا في نهاية شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر على مستوى المدرسة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق