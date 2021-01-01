قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مسلسل الشائعات مازال مستمرا ومازال البعض يتداول المعلومات المغلوطة



ونفى وزير التربية والتعلبم كل ما يقال حول أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي المزمع عقدها يوم ٩ نوفمبر ٢٠٢١ بالنظام التقييمي الجديد ستكون في المواد الاساسية فقط دون المواد الفرعية



وأعلن وزير التربية والتعليم أنه وقع كتابا دوريا مساء اليوم بدمج امتحان شهرين لتلاميذ ٤ ابتدائي معا في نهاية شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر على مستوى المدرسة

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وشدد وزير التربية والتعليم على أن الكتاب الدوري سوف يتم ارساله للمديريات خلال الساعات القادمة.وقال وزير التعليم: ستكون هذه الامتحانات امتحانات تقييم مستوى في النظام الجديدوأضاف وزير التربية والتعليم : لا داعي لأى توتر من هذه الامتحانات لأن النظام يستهدف التعلم وليس الامتحانات.وأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف ليس حفظ المناهج الجديدة وإنما التدريب على فهم مخرجات التعليم والإلتزام بالعمل في الكتاب المدرسي.