ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع محمد صلاح

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اشترط النجم المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي، الحصول على 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، من أجل تجديد عقده مع الريدز.



عقد محمد صلاح

وينتهي عقد محمد صلاح في آنفيلد، بنهاية الموسم المقبل، ويتقاضى حاليًّا راتبًا قدره 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.





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ويعد محمد صلاح أحد نجوم اللعبة على مستوى العالم حاليًّا، والأفضل في الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف، بعد مرور 9 جولات فقط.ريال مدريدوبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رامي عباس وكيل محمد صلاح، سيجري محادثات مع ليفربول خلال الساعات المقبلة، تتعلق بتفاصيل عقد المهاجم المصري الجديد في آنفيلد.وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد يتابع وضع محمد صلاح مع ليفربول، من أجل بحث تقديم عرض كبير لضمه في الصيف المقبل، ما لم يجدد عقده مع الريدز.وقاد محمد صلاح ليفربول مؤخرًا لاكتساح مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة، حيث سجل 3 أهداف (هاتريك)، ونجح في أن يصبح أكثر لاعب أفريقي تسجيلًا في تاريخ البريميرليج.وبعث نادي بازل السويسري، برسالة للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، وأحد أبرز اللاعبين في العالم حاليًّا.ومن المعروف أن بازل هو النادي الذي بدأ فيه محمد صلاح مسيرته في أوروبا، عام 2012، قبل الانتقال إلى تشيلسي ومنه إلى فيورنتينا ثم روما، وأخيرًا ليفربول.رسالة بازلونشر حساب بازل عبر "فيسبوك" صورة لصلاح بقميص الفريق السويسري، وسأل: "هل هذه صورة أفضل لاعب كرة قدم في العالم حاليا؟".وتابع: "فخورون بأنك بدأت مسيرتك العظيمة معنا".