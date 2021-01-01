بالاسماء.. 10 غيابات في الأهلي أمام الإسماعيلي غدا



غيابات الأهلي عن مباراة الإسماعيلي غيابات الأهلي عن مباراة الإسماعيلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الإسماعيلي فى تمام الساعة الثامنة من مساء غد الأربعاء بالجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة للموسم الجديد 2021-2022 في لقاء يحتضنه ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.







ويغيب عن قائمة الفريق الأحمر خمسة لاعبين بسبب الإصابة وهم محمد الشناوي ووليد سليمان ومحمود متولي ومحمود وحيد وصلاح محسن.

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بينما تم استبعاد الخماسي: رامي ربيعة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا بقرار فني من المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام غدًا على إستاد برج العرب في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيليوجاءت القائمة كالتالي:علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.الأهلي أدى مرانه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيليوأدى الأهلي تدريباته بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في انطلاق منافسات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.فقرات بدنية للاعبي الأهلي بالجيم على هامش مران اليوموخاض اللاعبون جانبًا من الفقرات البدنية في صالة الجيم قبل أداء التدريبات البدنية والفنية المتنوعة مع انطلاق المران.تدريبات بدنية وفنية لحراس الأهليوأدى ثلاثي حراسة المرمى؛ على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية منفردة بقيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس بالفريق على هامش المران الجماعي.واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الراحة السلبية حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.ويغادر الأهلي القاهرة اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا للمباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء الغد.