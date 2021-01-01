أفادت صحيفة "الشروق" ، الثلاثاء، بأن وزيرة الصحة، هالة زايد، أصيبت بأزمة قلبية نقلت على أثرها إلى المستشفى.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة قولها أن الوزيرة مازالت تحت العلاج في الرعاية المركزة وحالتها مستقرة".
ومن جانبها، نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المتحدث باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، بأن هالة زايد أجرت قسطرة علاجية وتخضع للعلاج في الرعاية المركزة في أحد المستشفيات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على صحيفة: إصابة وزيرة الصحة بأزمة قلبية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق