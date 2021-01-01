أعراض نقص فيتامين ب 12 وحقيقة إرتباطه بالصحة النفسية



نقص فيتامين ب 12 نقص فيتامين ب 12

اعراض نقص فيتامين ب 12، يلعب B12 دورًا أساسيًا في الجهاز المناعي والجهاز العصبي ،نتشار نقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة هو واحد من بين كل 10 أشخاص تزيد أعمارهم عن 75 عامًا. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي بالعلامات المبكرة ، حيث يمكن أن يؤدي النقص طويل الأمد إلى عدد كبير من المشكلات الصحية ، بما في ذلك مشاكل القلب والعصبية الخطيرة. لحسن الحظ ، يمكن عكس الحالة إذا تم اكتشافها مبكرًا. يمكن أن تحذرك علامة حكاية واحدة على أظافرك من أن المستويات منخفضة.



اعراض نقص فيتامين ب 12



1. الجلد الشاحب أو اليرقان

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غالبًا ما يبدو الأشخاص المصابون بنقص فيتامين ب 12 بوجه شاحب.2. الضعف والتعبعندما يكون لديك نقص في فيتامين ب 12 ، فإن جسمك غير قادر على إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين بشكل فعال في جميع أنحاء الجسم، هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والضعف.4. صعوبة وألم فى المشىيمكن أن يؤثر الضرر الناجم عن نقص فيتامين ب 12 على المدى الطويل وغير المعالج على توازنك ويسبب تغييرات في طريقة المشي والحركة.5. التهاب اللسان وتقرحات الفمقد تكون العلامة المبكرة لنقص فيتامين ب 12 احمرار وتورم اللسان وتُعرف هذه الحالة باسم التهاب اللسان.6. ضيق التنفس والدوخةيمكن أن يتسبب فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 في شعور بعض الناس بضيق التنفس والدوار ويحدث هذا عندما يكون الجسم غير قادر على نقل ما يكفي من الأكسجين إلى جميع خلاياه.7. اضطراب الرؤيةأحد أعراض نقص فيتامين ب 12 هو عدم وضوح الرؤية أو اضطرابها.8. تغيرات في المزاجقد تظهر على بعض الأشخاص المصابين بفيتامين B12 علامات مزاج مكتئب أو حالات تتميز بتدهور وظائف المخ ، مثل الخرف.9. ارتفاع درجة الحرارةفي حالات نادرة جدًا، قد يكون ارتفاع درجة الحرارة أحد أعراض نقص فيتامين ب 12.وفقًا لما نشره موقع إكسبريس، يمكن أن تظهر علامات انخفاض المستويات أيضًا في أظافرك ،يشرح الجسم الصحي: "يمكن أن ينتج تغير لون صفيحة الظفر عن العديد من النواقص الغذائية.أظافر البيضاء يمكن أن تكون نتيجة لفقر الدم وقد تشير الأظافر ذات اللون الوردي والأحمر إلى سوء التغذية بالعديد من العناصر الغذائية ونقص الفيتامينات."يعد وجود أظافر مزرقة في الظهر علامة أخرى على أنك تفتقر إلى B12 وفقًا لحكومة المملكة المتحدة ، يحتاج البالغون إلى 1.5 ميكروغرام من الفيتامين يوميًا.