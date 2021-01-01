آبل تطلق سماعة الأذن الجديدة AirPods 3 (السعر والمواصفات)
كشفت آبل عن سماعة الأذن الجديدة من الجيل الثالث AirPods 3 في مؤتمرها الذي انتهى منذ ساعات، وكشفت فيه أيضا عن جهازها الأقوى MacBook Pro الذي يأتي بعدة طرازات وبحجمين مختلفين: الأصغر بحجم 14 بوصة، والأكبر بحجم 16 بوصة.
سماعة AirPods 3 الجديدة التي طرحتها آبل من أبرز مواصفاتها تصميمها الجديد، إذ جاءت أصغر حجما من سابقيها وبمدة أطول في البقاء بدون شحن ببطارية أقوى ومقاومة العرق والماء ومستشعر يتعرف على البشرة وجاءت في علبة شحن MagSafe والعديد من المزيا الأخرى.
وفيما يلي المواصفات الكاملة لـ AirPods 3 :
1- تكنولوجيا الصوت
الصوت المكاني مع خاصية التتبع الديناميكي للرأس
موازنة الصوت المتكيفة
محرك مخصص بتمدد عالٍ من تصميم Apple
مضخم صوت مخصص ذو نطاق ديناميكي عالٍ
2- المستشعرات
ميكروفون مزدوج بتكنولوجيا التكوين الشعاعي
مكيروفون موجه نحو الأذن
مستشعر يتعرف على البشرة
مقياس تسارع يتعرف على الحركة
مقياس تسارع يتعرف على الكلام
مستشعر ضغط
3- الشريحة
شريحة H1 لسماعات الرأس
4- خيارات التحكم
اضغط مرة واحدة للتشغيل أو الإيقاف المؤقت أو الرد على مكالمة
اضغط مرتين للتخطي إلى المقطع التالي
اضغط ثلاث مرات للرجوع إلى المقطع السابق
5- مقاومة العرق والماء
مقاومة للعرق والماء (ضمن تصنيف IPX4)
6- الحجم والوزن (لكل سماعة)
الطول: 30.79 مم
العرض: 18.26 مم
العمق: 19.21 مم
الوزن: 4.28 غم
7- علبة الشحن
تعمل مع شاحن MagSafe أو الشواحن المعتمدة من Qi أو موصل Lightning
8- البطارية
AirPods
مدة استماع لغاية 6 ساعات بشحنة واحدة (لغاية 5 ساعات مع تفعيل ميزة الصوت المكاني)4
مدة تحدث لغاية 4 ساعات بشحنة واحدة5
AirPods مع علبة شحن MagSafe
مدة استماع لغاية 30 ساعة6
مدة تحدث لغاية 20 ساعة7
5 دقائق في العلبة تمنحك ساعة من الاستماع تقريباً أو ساعة من التحدث تقريباً
9- الاتصال
Bluetooth 5.0
10- محتويات العلبة
AirPods
علبة شحن MagSafe
كابل Lightning إلى USB-C
وثائق ومستندات
11- الأجهزة التي تتوافق معها
موديلات iPhone
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
RiPhone X
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s12
iPhone 6s Plus
iPhone SE (الجيل الثاني)
iPhone SE (الجيل الأول)12
موديلات iPod
iPod touch (الجيل السابع)
موديلات Mac 12
MacBook (بشاشة Retina مقاس 12 إنش، أوائل 2015- 2017)
MacBook Air (مقاس 11 إنش، منتصف 2012- أوائل 2015)
MacBook Air (مقاس 13 إنش، منتصف 2012- 2017)
MacBook Air (بشاشة Retina مقاس 13 إنش، 2018- 2019)
MacBook Air (بشريحة M1، 2020)
MacBook Pro (بشاشة Retina مقاس 13 إنش، أواخر 2012- أوائل 2015)
MacBook Pro (بشاشة Retina مقاس 15 إنش، منتصف 2012- منتصف 2015)
MacBook Pro (مقاس 13 إنش، منتصف 2012- 2019)
MacBook Pro (مقاس 15 إنش، منتصف 2012- 2019)
MacBook Pro مقاس 13 إنش (2020، بمنفذين)
MacBook Pro مقاس 13 إنش (2020، بأربعة منافذ)
MacBook Pro مقاس 13 إنش (بشريحة M1، 2020)
MacBook Pro مقاس 14 إنش (2021)
MacBook Pro مقاس 16 إنش (2021)
MacBook Pro (مقاس 16 إنش، 2019)
iMac (مقاس 21.5 إنش، أواخر 2012- 2017)
iMac (مقاس 27 إنش، أواخر 2012- أواخر 2013)
iMac (بشاشة Retina 4K مقاس 21.5 إنش، أواخر 2015- 2019)
iMac (بشاشة Retina 5K مقاس 27 إنش، أواخر 2014- 2020)
iMac (مقاس 24 إنش، بشريحة M1، 2021)
iMac Pro (2017)
Mac mini (أواخر 2012- أواخر 2018)
Mac mini (بشريحة M1، 2020)
Mac Pro (أواخر 2013- 2019)
موديلات iPad
iPad Pro مقاس 12.9 إنش (الجيل الخامس)
iPad Pro مقاس 12.9 إنش (الجيل الرابع)
iPad Pro مقاس 12.9 إنش (الجيل الثالث)
iPad Pro مقاس 12.9 إنش (الجيل الثاني)
iPad Pro مقاس 12.9 إنش (الجيل الأول)12
iPad Pro مقاس 11 إنش (الجيل الثالث)
iPad Pro مقاس 11 إنش (الجيل الثاني)
iPad Pro مقاس 11 إنش (الجيل الأول)
iPad Pro مقاس 10.5 إنش
iPad Pro مقاس 9.7 إنش12
iPad (الجيل التاسع)
iPad (الجيل الثامن)
iPad (الجيل السابع)
iPad (الجيل السادس)
iPad (الجيل الخامس)
iPad Air (الجيل الرابع)
iPad Air (الجيل الثالث)
iPad Air 212
iPad mini (الجيل السادس)
iPad mini (الجيل الخامس)
iPad mini 412
موديلات Apple Watch
Apple Watch Series 7
Apple Watch Series 6
Apple Watch SE
Apple Watch Series 5
Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 3
Apple Watch Series 2
Apple Watch Series 1
موديلات Apple TV
Apple TV 4K
Apple TV HD
السعر بالدولار الأمريكي = 179 ويختلف من بلد لآخر.
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