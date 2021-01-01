

آبل تطلق سماعة الأذن الجديدة AirPods 3 (السعر والمواصفات) آبل تطلق سماعة الأذن الجديدة AirPods 3 (السعر والمواصفات)

كشفت آبل عن سماعة الأذن الجديدة من الجيل الثالث AirPods 3 في مؤتمرها الذي انتهى منذ ساعات، وكشفت فيه أيضا عن جهازها الأقوى MacBook Pro الذي يأتي بعدة طرازات وبحجمين مختلفين: الأصغر بحجم 14 بوصة، والأكبر بحجم 16 بوصة.



سماعة AirPods 3 الجديدة التي طرحتها آبل من أبرز مواصفاتها تصميمها الجديد، إذ جاءت أصغر حجما من سابقيها وبمدة أطول في البقاء بدون شحن ببطارية أقوى ومقاومة العرق والماء ومستشعر يتعرف على البشرة وجاءت في علبة شحن MagSafe والعديد من المزيا الأخرى.



وفيما يلي المواصفات الكاملة لـ AirPods 3 :

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1- تكنولوجيا الصوتالصوت المكاني مع خاصية التتبع الديناميكي للرأسموازنة الصوت المتكيفةمحرك مخصص بتمدد عالٍ من تصميم Appleمضخم صوت مخصص ذو نطاق ديناميكي عالٍ2- المستشعراتميكروفون مزدوج بتكنولوجيا التكوين الشعاعيمكيروفون موجه نحو الأذنمستشعر يتعرف على البشرةمقياس تسارع يتعرف على الحركةمقياس تسارع يتعرف على الكلاممستشعر ضغط3- الشريحةشريحة H1 لسماعات الرأس4- خيارات التحكماضغط مرة واحدة للتشغيل أو الإيقاف المؤقت أو الرد على مكالمةاضغط مرتين للتخطي إلى المقطع التالياضغط ثلاث مرات للرجوع إلى المقطع السابق5- مقاومة العرق والماءمقاومة للعرق والماء (ضمن تصنيف IPX4)‏‏‏‏‏6- الحجم والوزن‏‏‏‏‏ (لكل سماعة)الطول: 30.79 ممالعرض: 18.26 ممالعمق: 19.21 ممالوزن: 4.28 غم7- علبة الشحنتعمل مع شاحن MagSafe أو الشواحن المعتمدة من Qi أو موصل Lightning‏8- البطاريةAirPodsمدة استماع لغاية 6 ساعات بشحنة واحدة (لغاية 5 ساعات مع تفعيل ميزة الصوت المكاني)4مدة تحدث لغاية 4 ساعات بشحنة واحدة5AirPods مع علبة شحن MagSafe‏مدة استماع لغاية 30 ساعة6مدة تحدث لغاية 20 ساعة75 دقائق في العلبة تمنحك ساعة من الاستماع تقريباً أو ساعة من التحدث تقريباً9- الاتصالBluetooth 5.010- محتويات العلبةAirPodsعلبة شحن MagSafeكابل Lightning إلى USB-Cوثائق ومستندات11- الأجهزة التي تتوافق معهاموديلات iPhoneiPhone 13 miniiPhone 13iPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone 12 miniiPhone 12‏iPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone XSiPhone XS MaxR‏‏iPhone XiPhone XiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone 7‏iPhone 7 Plus‏iPhone 6s‏12iPhone 6s Plus‏iPhone SE‏ (الجيل الثاني)iPhone SE (الجيل الأول)12موديلات iPodiPod touch (الجيل السابع)موديلات Mac 12MacBook (بشاشة Retina مقاس 12 إنش، أوائل 2015- 2017)MacBook Air (مقاس 11 إنش، منتصف 2012- أوائل 2015)MacBook Air (مقاس 13 إنش، منتصف 2012- 2017)MacBook Air (بشاشة Retina‏ مقاس 13 إنش، 2018- 2019)MacBook Air‏ (بشريحة M1،‏ 2020)MacBook Pro (‏بشاشة Retina‏ مقاس 13 إنش، أواخر 2012- أوائل 2015)MacBook Pro (بشاشة Retina‏ مقاس 15 إنش، منتصف 2012- منتصف 2015)MacBook Pro (مقاس 13 إنش، منتصف 2012- 2019)MacBook Pro (مقاس 15 إنش، منتصف 2012- 2019)MacBook Pro مقاس 13 إنش (2020، بمنفذين)MacBook Pro مقاس 13 إنش (2020، بأربعة منافذ)MacBook Pro مقاس 13 إنش (بشريحة M1،‏ 2020)MacBook Pro مقاس 14 إنش (2021)MacBook Pro مقاس 16 إنش (2021)MacBook Pro (مقاس 16 إنش، 2019)iMac (مقاس 21.5 إنش، أواخر 2012- 2017)iMac‏ (مقاس 27 إنش، أواخر 2012- أواخر 2013)iMac (بشاشة Retina 4K مقاس 21.5 إنش،‏ أواخر 2015- 2019)iMac (بشاشة Retina 5K مقاس 27 إنش،‏ أواخر 2014- 2020)iMac (مقاس 24 إنش، بشريحة M1،‏ 2021)iMac Pro ‏(2017)Mac mini‏ (أواخر 2012- أواخر 2018)Mac mini (بشريحة M1، ‏2020)Mac Pro‏ (أواخر 2013- 2019)موديلات iPadiPad Pro‏ مقاس 12.9 إنش (الجيل الخامس)iPad Pro‏ مقاس 12.9 إنش (الجيل الرابع)iPad Pro‏ مقاس 12.9 إنش (الجيل الثالث)iPad Pro مقاس 12.9 إنش (الجيل الثاني)iPad Pro مقاس 12.9 إنش (الجيل الأول)12iPad Pro مقاس 11 إنش (الجيل الثالث)iPad Pro مقاس 11 إنش (الجيل الثاني)iPad Pro مقاس 11 إنش (الجيل الأول)iPad Pro ‏مقاس 10.5 إنشiPad Pro ‏مقاس 9.7 إنش12iPad (الجيل التاسع)iPad ‏(الجيل الثامن)iPad ‏(الجيل السابع)iPad (الجيل السادس)iPad (الجيل الخامس)iPad Air‏ (الجيل الرابع)iPad Air ‏(الجيل الثالث)iPad Air 2‏12iPad mini ‏(الجيل السادس)iPad mini ‏(الجيل الخامس)iPad mini 4‏12موديلات Apple Watch‏‏Apple Watch Series 7Apple Watch Series 6Apple Watch SEApple Watch Series 5‏Apple Watch Series 4‏Apple Watch Series 3Apple Watch Series 2Apple Watch Series 1موديلات Apple TVApple TV 4K‏Apple TV HDالسعر بالدولار الأمريكي = 179 ويختلف من بلد لآخر.