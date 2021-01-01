مؤسسة البريد الروسية "بوشتا راسيا" تدشن تسليم طرودها باستخدام الروبوتات

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صورة الخبر: مؤسسة البريد الروسية "بوشتا راسيا" تدشن تسليم طرودها باستخدام الروبوتات
مؤسسة البريد الروسية "بوشتا راسيا" تدشن تسليم طرودها باستخدام الروبوتات

دشنت مؤسسة البريد الروسية "بوشتا راسيا" تسليم الطرود باستخدام روبوتات نقل تابعة لشركة الإنترنت "ياندكس"، وقد تم إطلاق الخدمة بالفعل في منطقة "خاموفنيكي" بموسكو، وقالت "ياندكس" عبر قناتها الرسمية في "تيلغرام" "بدأت العربات بتسليم الطرود الأولى اليوم في خاموفنيكي، وفي غضون شهر سيبدأ التسليم من 27 فرعًا بواسطة 36 روبوتًا"؛ حيث تستخدم الخدمة من خلال تطبيق المشغل البريدي في شبكة الهاتف الجوال وتكلفتها روبل واحد فقط لا غير.
وتضيف الشركة "إذا كان عنوانك داخل نطاق منطقة التغطية، فسيكون الخيار مرئيًا بعد تحديد خدمة التوصيل إلى المنازل".
من جانبه، قال القسم الصحفي للشركة "سيكون من الممكن أيضًا تتبع حالة التسليم في التطبيق عند إطلاق المشروع. وستقوم روبوتات البريد السريع بتسليم الطرود من أربعة مكاتب بريد في خاموفنيكي، وفي غضون شهر سيتم ربط مناطق موسكو الأخرى بـ23 فرعًا بنطاق تغطية نصف قطر يبلغ 2 كيلومتر".
جدير بالذكر، "ياندكس روفر" هو روبوت يستعمل كـ"ساعي بريد" لنقل الأحمال الصغيرة وهو مستقل تمامًا؛ فهو يحدد طريقه بنفسه ويقيّم الموقف من حوله ويتجنب العقبات. وتقول الشركة إنه قادر على القيادة في أرصفة المدينة بسرعة 5-8 كيلومترات في الساعة، كما يمكنه العمل في الصيف والشتاء وتلبية الطلبات في مختلف الظروف الجوية.
ويتلقى البريد الروسي سنويًا حوالى 2.5 مليار رسالة وفاتورة ويعالج حوالى 365 مليون طرد. وأن الشركة لديها 42 ألف مكتب بريد في جميع أنحاء البلاد، فيما يمتلك الاتحاد الروسي 100% من أسهم شركة البريد.

المصدر: العرب اليوم

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