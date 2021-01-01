تعاونت جوجل مع فيس بوك لمحاربة أدوات خصوصية أبل في Safari لمواصلة تتبع المستخدمين النهائيين، وهو تحديث لمطالبات دعوى مكافحة الاحتكار، مع قيام جوجل أيضًا بما في وسعه لإبطاء المبادرات التنظيمية الأخرى المتعلقة بالخصوصية.
وتم رفع دعوى قضائية ضد جوجل في ديسمبر 2020 من قبل مجموعة من المدعين العامين، متهمين محرك البحث بـ"الانخراط في تواطؤ السوق لتزوير المزادات"، وفقًا لتقارير أبلInsider، بينما تركز الدعوى إلى حد كبير على صفقة بين جوجل وفيس بوك للتعاون في مجال الإعلان عبر الإنترنت بدلاً من التنافس، يتهم أحد التحديثات العملاقين في مجال التكنولوجيا بمحاولة العمل ضد مبادرات أبل للمساعدة في حماية خصوصية مستخدميها.
أما الشكوى المعدلة المقدمة في 22 أكتوبر والتي أبلغ عنها السجل لأول مرة، تتوسع في المطالبة الأصلية في بعض الاتجاهات، وتكشف عن المزيد من الطرق التي ربما حاولت جوجل بها تقويض خصوصية المستخدم.
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التعليقات على كيف تساعد جوجل شركة فيس بوك في معركتها ضد أبل؟
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