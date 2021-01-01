

«زوكربيرغ» يرد على تسريبات «فيسبوك» «زوكربيرغ» يرد على تسريبات «فيسبوك»

قال المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إن ما وصفها الادعاءات الأخيرة التي طالت عملاق منصات التواصل الاجتماعي، مجرد محاولة لبناء "صورة زائفة" عن الشركة.



وكتب زوكربيرغ على صفحته بموقع "فيسبوك": "أعتقد أنه يجب التدقيق في أعمال المؤسسات الكبيرة، وأنا أفضل أن أعيش في مجتمع تكون هذه العمليات موجودة فيه على العيش في مجتمع يخلو من التدقيق في أعمال هذه المؤسسات".



وأضاف: "النقد بحسن نية يساعدنا على التطور".

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لكنه استدرك قائلاً: "لكن وجهة نظري هي أن ما نراه هو جهد منسق لاستخدام المستندات المسربة بشكل انتقائي لرسم صورة خاطئة لشركتنا".