

فيسبوك: خطط ممنهجة للتقليل من جهودنا لحماية المستخدمين فيسبوك: خطط ممنهجة للتقليل من جهودنا لحماية المستخدمين

قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك إن هناك "جهدًا منسقًا" لتحريف جهود منصته لحماية مستخدميها.



وذكرت صحيفة "نيكي آسيا" اليوم الثلاثاء، أن أرقام أرباح عملاق التواصل الاجتماعي الأمريكي أظهرت مرة أخرى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقود نمو المستخدمين.

وانتقد مارك زوكربيرج ما وصفه ب "الجهود المنسقة" لاستهداف فيسبوك.



ويخضع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي للتدقيق بشأن حماية المستخدمين مع النمو القوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.