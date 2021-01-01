

مراجعة ساعة Huawei Watch GT 3 الذكية مراجعة ساعة Huawei Watch GT 3 الذكية

Huawei Watch GT 3 هي الساعة الذكية الأحدث من شركة هواوي الصينية، تم الإعلان عنها يوم 21 أكتوبر بجانب الظهور الأوروبي الأول لسلسلة هواتف Nova 9، وتأتي هذه الساعة الجديدة مع مواصفات جيدة للغاية ولكن السعر قد يكون مرتفعا نوعا ما، وفي هذا المقال دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات الساعة الذكية Huawei Watch GT 3.



المواصفات الرئيسية لساعة هواوي Watch GT 3

تتوفر هذه الساعة الذكية بإصدارين الأول بحجم 42 ملم وبشاشة AMOLED حجمها 1.32 بوصة بدقة 466×466 بكسل، والإصدار الآخر بحجم 46 ملم وبشاشة حجمها 1.43 بوصة وبدقة 466×466 بكسل، وكلاهما يدعم خاصية Healthy Living Clover الخاصة بشركة Huawei والتي تمنحك تحديات يومية للتمرين والنوم والمشي وغيرها وذلك مثل ساعات Apple Watch، بالإضافة إلى أن Huawei Watch GT 3 تدعم أيضا الجيل الخامس من مستشعر معدل ضربات القلب البصري TruSeen مع دعم قياسات SpO2 على الجهاز وتتبع أكثر من 100 وضع رياضي.



يتم تشغيل الساعة الذكية Huawei Watch GT 3 بنظام Proprietary OS بجانب 4 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية، بالإضافة إلى أن إصدار 42 ملم يضم بطارية تعمل لمدة 7 أيام من الاستخدام في حين أن بطارية الإصدار الأكبر 46 ملم تعمل لمدة 14 يوما من الاستخدام.

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وعلاوة على ذلك فإن هذه الساعة الذكية متوافقة مع الأجهزة التي تعمل بنظام Android وiOS ويتم توصيلها عبر البلوتوث كما أنها مقاومة للماء والغبار بشهادة 5ATM حتى عمق 50 مترا ومتوافقة مع الأحزمة القياسية مقاس 22 مم، بالإضافة إلى أنها تدعم نظام تحديد المواقع العالمية GPS وما زالت تدعم تلقي المكالمات من الهاتف المتصل عبر البلوتوث وذلك بالرغم من عدم وجود بطاقة eSIM.سعر الساعة الذكية Huawei Watch GT 3سعر الساعة الذكية Huawei Watch GT 3 يبدأ من 384 دولارا أمريكيا لإصدار 42 ملم.اقرأ أيضا عام كارثي لفيسبوك.. مارك زوكربيرج يتكبد خسائر فادحة في 2018ويبلغ حوالي 406 دولارات أمريكية لإصدار 46 ملم.