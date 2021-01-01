مواصفات وأسعار الجهاز اللوحي TCL Tab Pro 5G

في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة TCL عن إصداراها الثاني من الأجهزة اللوحية تحت مسمى TCL Tab Pro 5G مع مواصفات جيدة للغاية وسعر رخيص مقارنة بالأجهزة المنافسة حيث يضم معالجا متوسطا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويضم بطارية ضخمة بالإضافة إلى شاشة عالية الجودة ومواصفات أخرى ممتازة سنتعرف عليها في هذا المقال الذي يتضمن سعر ومواصفات الجهاز اللوحي TCL Tab Pro 5G.
مواصفات TCL Tab Pro 5G
تم تصميم هذا الجهاز اللوحي الجديد حول شاشة LCD بحجم 10.36 بوصة وبدقة 200×1200 بكسل وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم خاصية فتح القفل عن طريق الوجه، بالإضافة إلى أن الجهاز اللوحي TCL Tab Pro 5G يضم كاميرا واحدة في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية مثل الكاميرا الأمامية التي تدعم تصوير الفيديوهات بنفس الدقة.
الجهاز اللوحي TCL Tab Pro 5G يتوفر بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 480 5G المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر بجانب 4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية و64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسيع من خلال منفذ MicroSD حتى سعة 1 تيرابايت، وهذا الجهاز يعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من TCL.
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