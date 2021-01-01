

«الصحة» تحذر من تناول المخلل يسبب عدة أمراض.. منها ارتفاع ضغط الدم «الصحة» تحذر من تناول المخلل يسبب عدة أمراض.. منها ارتفاع ضغط الدم

يعتبر المخلل من المقبلات التي يحرص الكثيرون على تناولها بجانب وجبات الطعام، إلا أن الإفراط فيه يسبب أضرارا صحية، ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، منشورًا توضح فيه خطورة تناول طبق المخلل وما يسببه من أعراض جانبية على صحة الشخص المتناول لمثل هذه المخللات بصورة مستمرة.



وزارة الصحة والسكان تحرص على تجنب الإصابة بالأمراض المزمنة

وتحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم العديد من النصائح للقضاء على الأمراض المزمنة لمختلف الفئات العمرية التي يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال والأشخاص من خلال بعض الأطعمة التي يتناولها.



ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة في كل القطاعات وخاصة القطاع الطبي.

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الأمراض الجانبية التي يسببها المخللوحذرت وزارة الصحة المواطنين من تناول المخلل لأنه يسبب العديد من الأمراض المختلفة مثل ارتفاع ضغط الدم والذي يسبب بعض المشكلات الصحية، خاصة لكبار السن، وحددت «الصحة» البديل الأمثل للمخلل وهو تناول السلطات المختلفة فهي تعطي قيمة غذائية عالية ولا تسبب أي أعراض أخرى على صحة الأشخاص الذين يتناولون هذه الأطعمة.المخلل قد يسبب الإصابة بضعف العظام نظرا للصوديوم الموجود فيهوفي سياق متصل، قالت الدكتورة مروة شعير، الباحث في مركز بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن المخلل يمكن يسبب الإصابة ضعف العظام نظرا للصوديوم الموجود في المخلل أيضا أن يسبب ارتشاح الكالسيوم من العظام، مما يمكن أن يسبب ضعفها ويزيد من خطر الإصابة بكسور في العظام.هناك بعض الأضرار الأخرى للمخللبجانب بعض الأضرار الأخرى لمخللات تحتوي على كمية كبيرة من الخل والملح اللذين يعملان على زيادة نسبة الصوديوم في الدم، ويرفع الصوديوم من معدل الإصابة بأمراض ضغط الدم إذا تم تناولها بكثرة.مضرة بصحة القولون.بيئة جيدة لنمو الفطريات وتكاثر البكتريا إذا تم تخزينها بشكل غير صحيح.تزيد من نسبة السموم في الجسم، وخاصة في الكبد.تؤدي إلى التهابات الجهاز الهضمي.تزيد من انتفاخات البطن.تزيد من نسبة الإصابة بمرض البواسير.