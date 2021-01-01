تعرف على أسعار بيجو 5008 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

باعتبارها وكيلا لسيارات بيجو الفرنسية في مصر، أعلنت شركة مانسكو (المنصور - سكوب للاستثمار) خلال الفترة الماضية عن زيادة سعرية على جميع فئات موديل 2022 من بيجو 5008 التي تنتمي لفئة كروس أوفر وSUV والمزودة بسبع مقاعد في السوق المحلي، حيث تراوحت الزيادة على هذا الموديل من السيارة من 5 إلى 6 آلاف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار موديل 2022 كالتالي بعد الزيادة:
- فئة أولى من 570 إلى 576 ألف جنيه (زيادة 6 آلاف جنيه).
- فئة ثانية من 620 إلى 626 ألف جنيه (زيادة 6 آلاف جنيه).
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