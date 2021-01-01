

تعرف على أسعار بيجو 5008 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة تعرف على أسعار بيجو 5008 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

باعتبارها وكيلا لسيارات بيجو الفرنسية في مصر، أعلنت شركة مانسكو (المنصور - سكوب للاستثمار) خلال الفترة الماضية عن زيادة سعرية على جميع فئات موديل 2022 من بيجو 5008 التي تنتمي لفئة كروس أوفر وSUV والمزودة بسبع مقاعد في السوق المحلي، حيث تراوحت الزيادة على هذا الموديل من السيارة من 5 إلى 6 آلاف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار موديل 2022 كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 570 إلى 576 ألف جنيه (زيادة 6 آلاف جنيه).



- فئة ثانية من 620 إلى 626 ألف جنيه (زيادة 6 آلاف جنيه).

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- فئة ثالثة من 695 إلى 700 ألف جنيه (زيادة 5 آلاف جنيه).- فئة ثالثة بفرش داخلي أحمر من 705 إلى 710 ألف جنيه (زيادة 5 آلاف جنيه).- فئة رابعة من 745 إلى 750 ألف جنيه (زيادة 5 آلاف جنيه).- فئة رابعة بفرش داخلي أحمر من 755 إلى 760 ألف جنيه (زيادة 5 آلاف جنيه).جدير بالذكر أن هذه السيارة المتاحة محليا تحمل محرك مكون من 4 اسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).