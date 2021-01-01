

ويندوز إكس بى.. 20 عاما مرت على أول نظام تشغيل لمايكروسوفت في القرن 21 ويندوز إكس بى.. 20 عاما مرت على أول نظام تشغيل لمايكروسوفت في القرن 21

يصادف اليوم الإثنين، 25 أكتوبر الذكرى السنوية العشرين لنظام التشغيل Windows XP ويندوز إكس بى ، وهو أول نظام تشغيل أطلقته شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، في القرن الحادي والعشرين، ولاقى ويندوز إكس بى استحسانًا كبيرًا وتلقى تقييمات إيجابية لأدائه واستقراره ، وواجهة مستخدم أكثر سهولة ، ودعمًا محسّنًا للأجهزة ، وقدراته الموسعة للوسائط المتعددة.



اشتهر ويندوز إكس بى بزر البدء الأخضر وشريط المهام الأزرق، وعلى الرغم من أن مايكروسوفت قد أطلقت بالفعل أحدث نظام تشغيلى لها وهو ويندوز 11 ، إلا أنه لا يزال العديد يستخدمون ويندوز إكس بى، ولكنها نسبة بسيطة للغاية تمثل حوالي 0.6 ٪ من أصل 1.3 مليار مستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز في العالم.



وبحسب تقرير من موقع Tech Radar فإن مايكروسوفت قد أنهت الدعم لنظام تشغيل ويندوز إكس بي في عام 2009 ثم بعد ذلك قامت الشركة بمنحه دعما موسعا حتى عام 2014 ، حيث كان يقدر عدد مستخدميه في هذه الفترة بحوالي 8 مليون جهاز كمبيوتر ، لتقوم الشركة بإنهاء الدعم نهائيا له في عام 2014 .

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وعلى الرغم من خطورة استخدام ويندوز إكس بى على أى جهاز كمبيوتر في الوقت الحالي بسبب التعرض للاختراق، إلا أنه شكل جزءا كبيرا من حياتنا سواء في الطفولة أو وقت الدراسة أو حتى في العمل، وفي الحياة اليومية حيث عملت أكثر من 95 % من ماكينات الصرافة الآلية في العالم بويندوز إكس بي.وكان ويندوز إكس بي يشكل للعديد من المستخدمين الاولى الاولى لمعرفتهم بالتكنولوجيا واستخدام أجهزة الكمبيوتر، ورغم التقدم الهائل الذى تم تحقيقه في العشرين عاما الماضية سواء من شركة مايكروسوفت أو شركات التكنولوجيا عموما إلا أن ويندوز إكس بى كان ولا يزال علامة فارقة في تاريخ أجهزة الكمبيوتر وحياة المستخدمين.