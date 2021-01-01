

بتصميم مميز.. تسريبات جديدة تكشف مواصفات وحش شاومي القادم Xiaomi 12.. صور بتصميم مميز.. تسريبات جديدة تكشف مواصفات وحش شاومي القادم Xiaomi 12.. صور

كشفت تسريبات جديدة، تصميم وعدد من مواصفات هاتف شاومي الرائد Xiaomi 12 والمحتمل إصداره خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يعتبر الهاتف تحفة فنية رائد وترقية كبيرة لخليفته هاتف Xiaomi Mi 11 الذى حقق لشاومي مبيعات هائلة.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Xiaomi 12 سيأتى بنوتش صغير للغاية مع حواف نحيفة للغاية فى الأعلى والجوانب ولكن أكثر سمكا عند نهاية الهاتف بطريقة متناسقة من كل الجوانب.



ويعد تصميم هاتف Xiaomi 12 هو الأكثر تميزا حيث أن النوتش الموجود في أعلى الشاشة هو الأصغر على الإطلاق فى أى هاتف رائد من شاومي، كما سيحصل الهاتف على مستشعر للبصمة للبصمة تحت الشاشة ومعدل تحديث 120 هرتز ، مع مقاومة للمياه والغبار.

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وسيقدم هاتف Xiaomi 12 كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل وهي أول كاميرا من نوعها تأتي بهذه الدقة، حيث من المعروف أن أغلب الكاميرات فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 أو 13 ميجا بيكسل.أما بالنسبة للكاميرا الثالثة فستأتي بدقة 50 ميجا بيكسل أيضا ، وهي من نوع الكاميرا المقربة، كما سيأتي معها منظار بقدرة x10 ، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.وسيحتوى هاتف Xiaomi 12 من شاومى على بطارية سعة 4500 مللي امبير في الساعة، يتم شحنها بقوة شحن سلكي تبلغ 120 واط، و50 واط للشحن اللاسلكي، كما يأتى الهاتف بتقنية "UWB" المميزة لدعم واسع النطاق.وسيعمل هاتف Xiaomi 12 بمعالج قوى من نوع + Snapdragon 888 وهو أحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نسخة 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية.