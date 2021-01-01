كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم طرح هاتفها الرائد Galaxy S22 Ultra بعدد من الألوان الجديدة والمختلفة تماما عن الهواتف السابقة، حيث تم رصد الهاتف باللون الأخضر.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy S22 Ultra سيأتى بعدد من الألوان الاخرى إلى جانب اللون الأخضر منها اللون الأحمر الغامض وكذلك الأبيض إلى جانب الأسود، كما أن الشركة قد تطرح عددا آخر من الخيارات اللونية له بعد إطلاقه.
وتعد فكرة إصدار هاتف Galaxy S22 Ultra باللون الأخضر هي فكرة جديد للغاية، حيث أنه لم يكن لونا معتادا في هواتف شركة سامسونج، إلا انه قد كشفت تسريبات سابقة أن هاتف Galaxy S21 FE 5G المتوقع إصداره العام القادم سيصدر باللون الاخضر أيضا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريبات تكشف إصدار هاتف Galaxy S22 Ultra بألوان جديدة.. صور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق