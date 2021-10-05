قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، لأنها خطوة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي تعتمد بشكل أساسي على الاستقرار الأمني والسياسي للدولة، ورسالة تطمين للمستثمر الأجنبي.
- رسالة طمأنة من الرئيس لكل المستثمرين
وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية، في بيان صحفي، اليوم، أن القرار بمثابة رسالة طمأنينة يرسلها الرئيس لكل المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال، ليؤكد أن مصر في حالة استقرار، وذلك انعكاسا لتصدي الدولة للإرهاب على مدار السنوات الماضية.
وأشار "بشاي"، إلى أن القرار سيساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار الأجنبي على توطين استثماره داخل مصر، كما أن القرار سيساهم أيضا في توفير العديد من فرص العمل من خلال ضخ استثمارات جديدة محلية وأجنبية، لافتًا إلى أن الأسواق ستتأثر إيجابيا بذلك القرار.
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التعليقات على «التجارة الداخلية بالمستوردين»: إلغاء «الطوارئ» رسالة طمأنة من الرئيس لكل المستثمرين
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