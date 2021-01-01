نشرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو استعرضت خلاله جهود الحفاظ على المال العام والتصدي للخارجين عن القانون.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وتوجيهات اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في ضبط عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تعدين العملة الافتراضية (البيتكوين) من خلال تجميع أجهزة حاسب آلي بأحد الجراجات في القاهرة.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والفساد الوظيفي.
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التعليقات على سقوط عصابة لتعدين البيتكوين في القاهرة (فيديو)
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