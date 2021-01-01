

سقوط عصابة لتعدين البيتكوين في القاهرة (فيديو) سقوط عصابة لتعدين البيتكوين في القاهرة (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو استعرضت خلاله جهود الحفاظ على المال العام والتصدي للخارجين عن القانون.



وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وتوجيهات اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في ضبط عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تعدين العملة الافتراضية (البيتكوين) من خلال تجميع أجهزة حاسب آلي بأحد الجراجات في القاهرة.



ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والفساد الوظيفي.

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يأتي ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لحملاتها الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لجميع القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.