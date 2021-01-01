

الفخامة الكورية.. تعرف على كيا K900 موديل 2021 داخل السوق السعودية| صور الفخامة الكورية.. تعرف على كيا K900 موديل 2021 داخل السوق السعودية| صور

تعتبر السيارة كيا K900 موديل 2021 واحدة من السيارات الفاخرة التي تنتمي إلى فئة السيدان، والتي تأتي عن طريقة الصانع الكوري كيا، حيث تضم هذه النسخة باقة من المواصفات الفنية الخاصة بقدرات المحرك، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة عبر كل فئة.



مواصفات الحماية والأمان للسيارة كيا K900 موديل 2021





تدعم السيارة كيا K900 موديل 2021 خاصية التحذير عند مغادرة المسارات، والتحكم في الجر، وبرنامج كشف النقاط العمياء، ومراقبة ضغط الإطارات، مع كاميرا خلفية لسهولة الركن، ومستشعرات حركة أمامية وخلفية، بالاضافة إلى ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، وخاصية VSC للتحكم في ثبات السيارة، ومحدد سرعة، ونظام أكياس هوائية متقدم (AABS)، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وقفل تلقائي، إلى جانب فرامل ABS و EBD، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات.

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الأداء الفني للسيارة كيا K900 موديل 2021زودت السيارة كيا K900 موديل 2021 بمحرك سداسي الإسطوانات 6 سلندر سعة 3800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 315 حصانا، وعزم أقصى للدوران 400 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يدفع السيارة بتقنية الجر الكلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومتر في الساعة، وقوة تسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 5.6 ثانية.بالإضافة إلى محرك آخر بسعة 5000 سي سي، مكون من 8 اسطوانات، قادر على انتاج قوة 513 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 505 نيوتن/متر، بينما ترتكز السيارة كيا K900 موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 3.103 متر، مع نسبة طول كلي تبلغ 5.120 متر، وبعرض يقدر بـ 1.915 متر، و1.490 متر للارتفاع.أسعار السيارة كيا K900 موديل 2021 داخل السوق السعوديالفئة الأولى كيا K900 2021 3.8L GDI V6 بسعر 214.599 ريال.الفئة الثانية كيا K900 2021 5.0L GDI V8 بسعر 308.501 ريال.