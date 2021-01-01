تعتبر السيارة هيونداي HCI واحدة من الإصدارات القوية داخل السوق المصري من فئة السيدان، والتي تأتي عبر باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة، وكشفت هيونداي عن أسعار تلك النسخة مع موديلات 2022.
وتستمد السيارة هيونداي HCI موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 101 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 132 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء تتكون من 6 سرعات.
وتضمنت سيارة هيونداي بحزمة من وسائل الحماية والأمان، مثل منظومة الوسائد الهوائية ، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، وخاصية التوزيع الالكتروني EBD، ومستشعرات ركن خلفية، بالإضافة إلى شاشة عرض الوسائط المتعددة و عجلة قيادة متعددة الوظائف.
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التعليقات على سعر هيونداي HCI موديل 2022 في مصر
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