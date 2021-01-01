المطبخ الجزائري من المطبخ العربي القديم والمميز الذي اشتهر بعدة أنواع وأصناف شهية من المقبلات من بينها الكسكس الجزائري ، الخبز الجزائري ، كما يتميز بالحلويات المتعددة من بينها السبلة ، والبراج ، بالإضافة إلى المكاروت في هذا المقال سنتحدث فيه عن كيفية تحضير البسبوسة الجزائرية تقدمها الشيف مفيدة عثمان.
بسبوسة جزائرية
مكونات
اربع بيضات.
كوب زيت نباتي.
كوب حليب سائل.
كوب سكر.
كاسين ونصف دقيق ابيض متعدد الاستخدامات.
ملاعق كبيرة خميرة.
خمس ملاعق كبيرة من العسل.
ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
ربع كوب لوز محمص.
ربع كوب صنوبر محمص.
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التعليقات على أسهل طريقة لـ عمل البسبوسة الجزائرية
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