

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 26- 10-2021 سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 26- 10-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 26 - 10-2021، والتي جاءت كالتالي:



سعر الدولار اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

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