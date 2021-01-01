

«ناسا»و«سبيس إكس» تعتزمان إطلاق سفينة «كرو-3» إلى محطة الفضاء الدولية «ناسا»و«سبيس إكس» تعتزمان إطلاق سفينة «كرو-3» إلى محطة الفضاء الدولية

تعتزم الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية المعروفة بـ«وكالة ناسا» وشركة «سبيس إكس» المملوكة لـ إيلون ماسك، إطلاق سفينة «كرو-3» التابعة للوكالة، إلى محطة الفضاء الدولية في 31 أكتوبر الجاري.



وقالت «ناسا»، إنه من المقرر أن يقوم طاقم «كرو-3» بمهمة علمية طويلة الأمد على متن المختبر المداري، فيما ذكرت وكالة انباء «شينخوا» الصينية، ان طاقم السفينة سيضم رواد فضاء «ناسا» راجا شاري، قائد المهمة، وتوم مارشبيرن، طيار، وكايلا بارون، أخصائية المهمة، بالإضافة إلى رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية ماتياس مورير.



وسينطلق الطاقم على متن مركبة الفضاء «كرو دراجون إنديورنس» التابعة لـ«سبيس إكس»، التي سيحملها الصاروخ «فالكون-9» التابع للشركة الامريكية، في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا.

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وأضافت «شينخوا»، انه من المتوقع أن يصل الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح الاثنين المقبل، لتبادل المهام مع رواد الفضاء الذين سافروا إلى المحطة في أبريل في إطار مهمة «سبيس إكس كرو-2» التابعة للوكالة.«ناسا» أطلقت في 16 أكتوبر الجاري المسبار «لوسي» لدراسة كويكبات طروادةوكانت وكالة الفضاء الأمريكية، أطلقت في 16 أكتوبر الجاري، المسبار الفضائي «لوسي» في أول مهمة من نوعها لدراسة كويكبات طروادة حول كوكب المشترى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.وفي 23 أكتوبر الجاري، رصد علماء الفلك لأول مرة في التاريخ، ظاهرة غريبة جدا، حيث قام قزم أبيض بحركة مفاجئة رصدتها عدسات الأقمار الصناعية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.وسجلت مركبة «ناسا» الفضائية العابرة للكواكب «تيسس»، لحظات يمكن وصفها بالتاريخية والمثيرة لتغير حالة قزم أبيض لأول مرة في التاريخ.جدير بالذكر، أن مركبة «ناسا»، تبحث في الفضاء البعيد عن عوالم جديدة غير مكتشفة تشبه الأرض.