

خلال 15 دقيقة فقط.. أسرع مشروب طبيعي لتخفيض السكر خلال 15 دقيقة فقط.. أسرع مشروب طبيعي لتخفيض السكر

يبحث كثيرون عن الطعام الذي يخفض السكر فى الدم بشكل سريع وصحى دون أن يضر أجهزة الجسم الأخرى.



يلعب تناول الطعام الذي يخفض السكر بشكل منتظم دور كبير في حماية مريض السكري من التعرض لمضاعفات خطيرة مثل التهاب الأعصاب الطرفية ومشاكل النظر والقدم السكري.



ووفقا لما ذكره موقع “إكسبريس ” أن الأبحاث العلمية الحديثة توصلت لنوع عصير قادر على أن يخفض السكر بشكل آمن وسريع فى 15 دقيقة فقط.

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وكشف الباحثون أن عصير البنجر قادر على أن يخفض السكر لدى الإنسان خلال 15 دقيقة فقط، وفي نفس الوقت يمد جسم الإنسان بعدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة وفى مقدمتها أنواع نادرة ومهمة من مضادات الأكسدة تسمى “ betalains ”كما أن عصيرالبنجر غني بكميات كبيرة من النترات، وتدخل هذه المركبات في عمليات التمثيل الغذائي الهامة التي قد تكون بمثابة حاجز ضد عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري.ونُشر تحليل طبي في مجلة Metabolites في وقت سابق من هذا العام ووجد أن النترات الموجودة في عصير البنجر تجعله قادر على أن يخفض السكر في الدم في 15 دقيقة فقط، واستند التحليل بدراسة واحدة عام 2018 نظرت في 10 متطوعين أصحاء تلقوا 270 مل من عصير البنجر حيث حقق انخفاضا في مستويات الجلوكوز في الدم عند 15 و30 و90 و180 دقيقة مقارنة بعينة التحكم.وتوصلت دراسة منفصلة عام 2017 عن نتائج مماثلة بعد إعطاء المشاركين 300 جرام من الكربوهيدرات في وجبة تحتوي إما على 250 مل من عصير البنجر، أو 250 مل من الماءوكشفت أن مستويات الجلوكوز في الدم انخفضت بعد ثلاث ساعات بشكل ملحوظ في حالة الاختبار.وتنصح إرشادات سلامة الغذاء بعدم تناول الكثير من جذر البنجر لأنه قد يشكل مادة النتروزامين، التي تربط بسرطانات المعدة وأن يتم تناوله بكميات معتدلة.