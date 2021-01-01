9 طرق لعلاج الخمول والكسل بدون أدوية



علاج الخمول والكسل علاج الخمول والكسل



يعاني عدد كبير من الأشخاص من الخمول والكسل خلال فصل الشتاء وأوقات الطقس البارد مما يؤثر على نمط حياتهم بالسلب ويجعلهم أقل كفاءة فى العمل.



ولعلاج الخمول يجب فى البداية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومعرفة السبب الحقيق وعلاجه ، فهناك أسباب عديدة للشعور بالخمول مثل الاكتئاب ومشاكل الغدة الدرقية وأمراض الكلى والجفاف وإصابات الدماغ.



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نكشف لكم فى هذا التقرير أهم طرق علاج الخمول وفقا لما جاء في موقع “ medicalnewstoday ”.

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تحسين عادات النوم وضمان النوم الكافي.ممارسة الرياضة بانتظام وتحقيق التوازن بين الراحة والنشاط.خفض الكافيين وشرب الكثير من الماء لأنه يلعب دور كبير فى علاج الخمول ومنح الجسم النشاط الكافي.الأكل الصحي بحي تتجنب زيادة الوزن أو النحافة نقص الوزن.وضع توقعات واقعية لأعباء العمل والجدول الزمني.خذ وقتًا للاسترخاء وربما حاول التأمل أو اليوجا .تحديد عوامل الضغط والتعامل معها، على سبيل المثال أخذ إجازة من العمل أو حل مشاكل العلاقة.التعرض لأشعة الشمس بقدر كاف يمنح الجسم الطاقة والنشاط وقدر كبير من فيتامين د.تجنب تعاطي الكحول والنيكوتين والمخدرات لأنها تدمر الصحة بشكل عام.