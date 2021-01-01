9 طرق لعلاج الخمول والكسل بدون أدوية

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الخمول والكسل خلال فصل الشتاء وأوقات الطقس البارد مما يؤثر على نمط حياتهم بالسلب ويجعلهم أقل كفاءة فى العمل.
ولعلاج الخمول يجب فى البداية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومعرفة السبب الحقيق وعلاجه ، فهناك أسباب عديدة للشعور بالخمول مثل الاكتئاب ومشاكل الغدة الدرقية وأمراض الكلى والجفاف وإصابات الدماغ.
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نكشف لكم فى هذا التقرير أهم طرق علاج الخمول وفقا لما جاء في موقع “ medicalnewstoday ”.
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