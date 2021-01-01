طريقة عمل التورلي باللحمة للشيف شربيني



التورلي باللحمة التورلي باللحمة



يعد التورلي باللحمة من أبرز الأكلات الرئيسية المقدمة على السفرة المصرية حيث تتمتع بمذاق خاص لامثيل له، كما أنه وجبة غذائية متكاملة.



ويحتوى التورلي على قدر كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والجسم فهو غني بتشكيلة كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية فضلا عن البروتين وفيتامين ب الموجود فى اللحمة.



نقدم لكم طريقة عمل التورلي باللحمة فى المنزل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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