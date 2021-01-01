التورلي باللحمة
يعد التورلي باللحمة من أبرز الأكلات الرئيسية المقدمة على السفرة المصرية حيث تتمتع بمذاق خاص لامثيل له، كما أنه وجبة غذائية متكاملة.
ويحتوى التورلي على قدر كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والجسم فهو غني بتشكيلة كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية فضلا عن البروتين وفيتامين ب الموجود فى اللحمة.
نقدم لكم طريقة عمل التورلي باللحمة فى المنزل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
أكلات الخليج.. طريقة عمل سمك صول ملفوف مع صوص الزعفران
أكلات سوريا .. طريقة عمل النمورة
مقادير التورلي باللحمة
لحم مكعبات
جوزة الطيب
بهارات
كمون
بطاطس
طماطم
بسلة
جزر
كرفس
كوسة
باذنجان
ثوم
بصل
كرات
فلفل حار
مرقة
صلصة طماطم
سمنة
اعشاب
ملح
فلفل اسود
طريقة عمل التورلي باللحمة
* افرمى البصل والكرفس والجزر والكرات وشوحيهم مع السمنة فى الحلة وضيفى اليها الثوم المفروم و اللحمة و اتركيه لمدة 5 دقائق بدون تقليب
* ضيفى اليها الزعتر الفريش و جوزة الطيب وبهارات والكمون وقطعى الخضار وضيفيه الى الحلة مع المرقة ولورى وحبهان
* ضيفى اليها الكزبرة الخضراء واتركيها حتى تتسبك ثم ارفعيها فى الطاجن و ضيفيه الى الباذنجان المقلى وادخليه الفرن و اتركيه حتى ينضج تماما ثم قدمي التورلي باللحمة ساخنا مع الأرز الأبيض والعيش البلدي
التعليقات على طريقة عمل التورلي باللحمة للشيف شربيني
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق