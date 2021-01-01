6 استخدامات حليب جوز الهند لبشرة نضرة خالية من الدهون



حليب جوز الهند حليب جوز الهند



قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد استخدام حليبجوز الهند للبشرة للحصول بشرة نضرة وصافية من الشوائب والدهون.







فوائد حليب جوز الهند للبشرة ما يلي :-

قد يعجبك أيضا...

. يرطّب البشرة بشكلٍ فعّال، فهو يحارب جفاف البشرة واحمرارها، ويعالج الحكّة أيضاً.· يمنح التّوهج والإضاءة للبشرة.· يعمل على علاج حروق الشّمس بسبب خصائصه المضادة للالتهاب .. يساعد على محاربة علامات الشّيخوخة المبكّرة، فهو يحتوي على النّحاس، وفيتامين C المفيدان للمساعدة على إصلاح البشرة، ومحاربتهالعلامات الشّيخوخة.. يعالج الأمراض الجلديّة، مثل ظهور الحبوب والبثور، وغيرها من المشاكل، فهو يحتوي على مضادات أكسدةٍ فعّالة.. يعتبر مزيلاً طبيعياً للماكياج.· يعمل على تقشير البشرة.· يعتبر منظّفاً عميقاً للبشرة.وصفات حليب جوز الهند الطّبييعية للبشرة :-- وصفة حليب جوز الهند وماء الورد هذه الوصفة تعمل على ترطيب البشرة بفاعليّة. وطريقته هي:المكوّنات: كوب من حليب جوز الهند. 1/2 كوب من ماء الورد. كوب من بتلات الورد الطّبيعي. ماء فاتر.طريقة تحضير الوصفة: تُضاف جميع المكوّنات السّابقة إلى الماء الدّافئ، ويشطف بها الجسم أو البشرة.- وصفة حليب جوز الهند واللّوز هذه الوصفة تعمل على محاربة علامات الشّيخوخة المبكّرة. وطريقتها هي:المكوّنات: بضع نقاطٍ من حليب جوز الهند. 6-7 حبّات من الّلوز المقشّر.طريقة تحضير الوصفة: تُخلط المكوّنات السّابقة مع بعضها جيّداً للحصول على خليطٍ. يوضع الخليط على الوجه، ويترك عليه لمدّة 15 دقيقة،ثمَّ يغسل الوجه بالماء البارد. تُكرّر هذه الوصفة مرّتين أو ثلاث مرّاتٍ أسبوعيّاً.- حليب جوز الهند وزيت الزّيتون هذه الوصفة تعمل كبديلٍ طبيعي عن مزيل الماكياج، كما أنّها تغذي البشرة، وطريقتها هي:المكوّنات: مقدار من حليب جوز الهند. مقدارين من زيت الزّيتون.طريقة تحضير الوصف: تُخلط المكوّنات جيّداً، ويمسح الوجه بهذا الخليط بواسطة قطنة.- حليب جوز الهند والشّوفان هذه الوصفة تعمل على تقشير البشرة. وطريقتها هي:المكوّنات: مقدار من حليب جوز الهند. كمية من بودرة الشّوفان.طريقة تحضير الوصفة: يخلط حليب جوز الهند مع الشّوفان للحصول على خليط. يوضع الخليط على الوجه ويدلّك بحركاتٍ دائريّة مثلالمقشّر. تكرّر هذه الوصفة مرّة أو مرّتين أسبوعيّاً.