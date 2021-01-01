فطيرة الدجاج والمشروم
تفضل الكثير من السيدات التنوع في وجبات الإفطار، وتقديم أشهى الأكلات والمخبوزات التي تفضلها أسرتها، وتعد فطيرة الدجاج والمشروم من الوجبات الخفيفة واللذيذة التي يمكن تقديمها كوجبة للإفطار أو العشاء بشكل لذيذ.
وإليك طريقة تحضير فطيرة الدجاج والمشروم بالخطوات.
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مقادير فطيرة الدجاج والمشروم
صدور دجاج
نصف كوب بسلة
سمن
كوب مشروم
كرات بصل
فص ثوم
جزر شرائح
1 كوب لبن
1 ونصف ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة كبيرة دقيق
كوب جبن شيدر و موتزاريلا
1 كوب كرية
عجينه بف بيستري
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
1 مكعب مرقة
بيضه للوجه
طريقة تحضير فطيرة الدجاج والمشروم
1- قطعي الدجاج شرائح
2- ثم يشوح في السمن مع المشروم والكرات والبصل والثوم والجزر والبسلة
3- ثم ضيفي المستردة والدقيق واللبن والكريمة مع استمرار الخلط
4- ويضاف بشر الليمون ومكعب المرقة
5- في طاجن فخار يوضع الدجاج
6- ثم ضيفي أنواع الجبن المفضلة
7- ويغطى بعجين باف بيستري ويدهن بالبيض
8- ويدخل الفرن حتى تمام الطهي
9- وتقدم فطيرة الدجاج والمشروم
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