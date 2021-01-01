

فطيرة الدجاج والمشروم فطيرة الدجاج والمشروم



تفضل الكثير من السيدات التنوع في وجبات الإفطار، وتقديم أشهى الأكلات والمخبوزات التي تفضلها أسرتها، وتعد فطيرة الدجاج والمشروم من الوجبات الخفيفة واللذيذة التي يمكن تقديمها كوجبة للإفطار أو العشاء بشكل لذيذ.



وإليك طريقة تحضير فطيرة الدجاج والمشروم بالخطوات.





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