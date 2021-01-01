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يتساءل كثيرون ما العلاقة بين الزنجبيل وخمول الغدة الدرقية؟ .. فهو من أكثر الأسئلة التى تدور في أذهان هؤلاء المرضى وذويهم ويرغبون فى معرفة حقيقة تأثير الزنجبيل على المصابين بـ خمول الغدة الدرقية.



ومن أهم الأشياء التى جعلت الكثير من الأشخاص يسألونما العلاقة بين الزنجبيل وخمول الغدة الدرقية، هو تردد الكثير من الشائعات حول هذا الأمر فالبعض يقول إنه مفيد والبعض الآخر يرى أنه ضار.



وما يجعل الناس يرغبون فى معرفة ما العلاقة بين الزنجبيل وخمول الغدة الدرقية؟ هو أن الزنجبيل معروف بامتلاكه الكثير من الخصائص العلاجية المفيدة لعدد كبير من الأمراض.

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وإذا كنت ترغب فى معرفة ما العلاقة بين الزنجبيل وخمول الغدة الدرقية؟ فنكشف لكم أهم النقاط التى تبين حقيقة تأثير الزنجبيل على الغدة الدرقية وهل يزيد من خمولها أم يعالجه؟ما العلاقة بين الزنجبيل وخمول الغدة الدرقيةيصاب الإنسان بـ خمول الغدة الدرقية عندما يحدث هناك انخفاض شديد في مستوى الهرمون الذي يتم إنتاجه حيث يتباطأ التمثيل الغذائي في الجسم. يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن في الجسم إلى تلف الغدة الدرقية ، ويرتبط الالتهاب بأمراض الغدة الدرقية ، مثل التهاب الغدة الدرقية.والأعشاب مثل الزنجبيل ، الكركم ، القرفة ، والكزبرة هي أعشاب جيدة وتساعد على زيادة التمثيل الغذائي، وهو أمر مهم للأشخاص الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية ولكن يجب تناوله بشكل محدود دون إسراف، كما أن الزنجبيل يتفاعل مع بعض أدوية علاج قصور الغدة الدرقية لذا من المهم جدا استشارة الطبيب قبل تناوله لمن يعانون من خمول الغدة الدرقية.مضاعفات خمول الغدة الدرقيةما لايعلمه كثيرون أن مضاعفات خمول الغدة الدرقية كثيرة وخطيرة وتحدث عندما يتأخر الإنسان فى تلقى العلاج المناسب وأبرزها:تضخم الغدة الدرقية:قد يؤدي التحفيز المستمر للغدة الدرقية لإفراز المزيد من الهرمونات إلى تضخم الغدد وهي حالة تعرف باسم تضخم الغدة الدرقية. على الرغم من أنه غير مريح بشكل عام ، إلا أن تضخم الغدة الدرقية الكبير يمكن أن يؤثر على مظهرك وقد يتداخل مع البلع أو التنفس.مشاكل قلبية:قد يرتبط قصور الغدة الدرقية أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وفشل القلب ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن المستويات المرتفعة من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - الكوليسترول "الضار" - يمكن أن تحدث في الأشخاص الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية.مشاكل الصحة العقلية:قد يحدث الاكتئاب في وقت مبكر من قصور الغدة الدرقية وقد يصبح أكثر حدة بمرور الوقت ويمكن أن يتسبب قصور الغدة الدرقية أيضًا في تباطؤ الأداء العقلي.الاعتلال العصبي المحيطي:يمكن أن يتسبب قصور الغدة الدرقية غير المنضبط على المدى الطويل في تلف الأعصاب الطرفية وهذه هي الأعصاب التي تنقل المعلومات من الدماغ والحبل الشوكي إلى باقي أجزاء الجسم وعلى سبيل المثال ، ذراعيك وساقيك وقد يُسبب الاعتلال العصبي المحيطي الألم والخدر والوخز في المناطق المصابة.الوذمة المخاطية:هذه الحالة النادرة التي تهدد الحياة هي نتيجة قصور الغدة الدرقية غير المشخص على المدى الطويل، و تشمل علاماته وأعراضه عدم تحمل البرد الشديد والنعاس يليه خمول عميق وفقدان للوعي.قد تحدث غيبوبة الوذمة المخاطية بسبب المهدئات أو العدوى أو أي ضغوط أخرى على جسمك وإذا كانت لديك علامات أو أعراض الوذمة المخاطية ، فأنت بحاجة إلى علاج طبي طارئ فوري.العقم:يمكن أن تتداخل المستويات المنخفضة من هرمون الغدة الدرقية مع الإباضة ، مما يضعف الخصوبة بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض أسباب قصور الغدة الدرقية مثل اضطراب المناعة الذاتية ويمكن أن تضعف الخصوبة أيضًا.العيوب الخلقية:قد يكون الأطفال المولودين لنساء مصابات بمرض الغدة الدرقية غير المعالج أكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية مقارنة بالأطفال المولودين لأمهات يتمتعن بصحة جيدة. هؤلاء الأطفال هم أيضًا أكثر عرضة لمشاكل فكرية وتنموية خطيرة.يتعرض الأطفال المصابون بقصور الغدة الدرقية غير المعالج عند الولادة لخطر الإصابة بمشكلات خطيرة في النمو البدني والعقلي، ولكن إذا تم تشخيص هذه الحالة خلال الأشهر القليلة الأولى من الحياة ، فإن فرص التطور الطبيعي ممتازة.هل يمكن الشفاء من خمول الغدة الدرقيةيرغب كثيرون فى معرفة هل يمكن الشفاء من خمول الغدة الدرقية أم أنه من الأمراض المزمنة، وفي الحقيقة خمول الغدة الدرقية يمكن أن يتسبب في معاناة الإنسان من جميع أنواع الأعراض غير المرغوب فيها، مثل التعب المزمن وفقدان الذاكرة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.ويممكن علاج أغلب المصابين بـ خمول الغدة الدرقية بشكل دائم للعديد ممن يعانون من مرض هاشيموتو ، والذي يسبب 90٪ من حالات قصور الغدة الدرقية، ومن أجل عكس حالة قصور الغدة الدرقية ، ننظر في الأعراض والأسباب الجذرية لمرض هاشيموتو:اختلال التوازن الهرمونيحساسية تجاه الطعامالأمعاء المتسربةالالتهاباتنقص غذائيالسموممن تحسين الهضم إلى حرق دهون البطن .. فوائد شاي الزنجبيلهل هناك مخاطر صحية من كثرة تناول الشاي الأخضر؟.. فيديوفوائد الزنجبيليرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة فوائد الزنجبيل الصحية حيث يمتلك عدد كبير من الخصائص التى تجعله فعالا فى علاج عدد كبير من الأمراض مثل مضادات الالتهاب ومضادات البكتيريا والفيروسات وغيرها من الخصائص الصحية.فيما يلي بعض الاستخدامات الطبية الممكنة للزنجبيل.تقليل الغازات وتحسين الهضمأكدت العديد من الدراسات أن هناك تأثير للزنجبيل على الغازات التي تتشكل في الأمعاء أثناء الهضم.تشير بعض الأبحاث إلى أن الإنزيمات الموجودة في الزنجبيل يمكن أن تساعد الجسم على تفتيت وطرد هذا الغاز، مما يوفر الراحة من أي إزعاج.يبدو أن الزنجبيل له أيضًا تأثيرات مفيدة على إنزيمات التربسين والليباز البنكرياس، وهما مهمان لعملية الهضم.بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد الزنجبيل في زيادة الحركة عبر الجهاز الهضمي ، مما يشير إلى أنه قد يخفف أو يمنع الإمساك .تخفيف الغثيانتشير بعض الأبحاث إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف غثيان الصباح وتخفيف الغثيان بعد علاج السرطان.وفي دراسة أخرى أفاد الباحثون أن تناول جرعة يومية مقسمة من 1500 ملليغرام (ملغ) من مستخلص الزنجبيل ساعد في تخفيف أعراض الغثيان، ودعوا إلى إجراء مزيد من الدراسات على البشر لفهم آثار الزنجبيل على الغثيان ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى تمامًا.تخفيف نزلات البرد أو الانفلونزايستخدم الكثير من الناس الزنجبيل للمساعدة في التعافي من البرد أو الأنفلونزا،و درس تأثير الزنجبيل الطازج والمجفف على أحد الفيروسات التنفسية في الخلايا البشرية.أشارت النتائج إلى أن الزنجبيل الطازج قد يساعد في حماية الجهاز التنفسي ، بينما الزنجبيل المجفف لم يكن له نفس التأثير.تقليل الالتهابخلصت مجموعة من الباحثين إلى أن تناول الزنجبيل عن طريق الفم "فعال بشكل متواضع وآمن إلى حد ما" لعلاج الالتهاب الناجم عن هشاشة العظام.ومع ذلك ، فقد لاحظوا أن الدراسات المشمولة في التحليل التلوي كانت صغيرة وقد لا تمثل عموم السكان.صحة القلب والأوعية الدمويةهناك بعض الأدلة على أن مستخلص الزنجبيل قد يساعد في أمراض القلب والأوعية الدموية، على سبيل المثال ووجدت إحدى المراجعات أن جرعة 5 جم أو أكثر يمكن أن تسبب نشاطًا مفيدًا ومفيدًا مضادًا للصفيحات.يقر المؤلفون بأن العديد من التحقيقات المدرجة في تحليلهم لم تتضمن مشاركين بشريين أو أن أعداد المشاركين كانت صغيرة جدًا لضمان نتائج موثوقة.اقترح الباحثون أنه مع مزيد من البحث يمكن أن يثبت الزنجبيل أنه شكل آمن من أشكال العلاج لأمراض القلب والأوعية الدموية.تقليل مخاطر الإصابة بالسرطانلا يوفر الزنجبيل البروتين أو العناصر الغذائية الأخرى، ولكنه مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة ولقد أظهروا أنه لهذا السبب، يمكن أن يقلل الزنجبيل أنواعًا مختلفة من الإجهاد التأكسدي وتراكم الكثير من الجذور الحرة في الجسم. الجذور الحرة هي مواد سامة ينتجها التمثيل الغذائي وعوامل أخرى.يحتاج الجسم إلى القضاء على الجذور الحرة لمنعها من التسبب في أضرار خلوية يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من الأمراض ، بما في ذلك السرطان وتساعد مضادات الأكسدة الغذائية الجسم على التخلص من الجذور الحرة.