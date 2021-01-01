هل يتسبب البلسم في تساقط الشعر؟

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تساقط الشعر


ليس هناك من ينكر حقيقة أن بلسم الشعر يمكن أن يجعل خصلاتنا تبدو ناعمة ولامعة ، مما يزيل كل التجعد على الفور.

ومع ذلك ، يعتقد الكثير من الناس أن الاستخدام المنتظم للبلسم على الشعر يمكن أن يثقلها.

وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية الدكتور أنشال بانث ، فإن "بلسم الشعر لا يسبب تساقط الشعر ويجب أن يطبق فقط على الثلثين السفليين من الشعر. تأكد من شطف البلسم تمامًا ".

كما أنها ذكرت الأسباب التي تجعل البلسم مهمًا لشعرك تحقق منها.

كيف يكون شعرك استفاد من البلسم
* يغلق الجلد.
* يقلل من انقسام الأطراف.
* يحمي الشعر من أدوات التسخين.
* يقلل من التجعد والاحتكاك.
* يعزز اللمعان والنعومة

ومع ذلك ، "إذا كانت فروة رأسك دهنية جدًا وشعر رقيق ، فيمكنك تخطي البلسم لأنه قد يجعل شعرك يبدو أكثر تسطحًا".

المصدر: elbalad

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