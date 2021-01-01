هل يتسبب البلسم في تساقط الشعر؟



تساقط الشعر تساقط الشعر



ليس هناك من ينكر حقيقة أن بلسم الشعر يمكن أن يجعل خصلاتنا تبدو ناعمة ولامعة ، مما يزيل كل التجعد على الفور.



ومع ذلك ، يعتقد الكثير من الناس أن الاستخدام المنتظم للبلسم على الشعر يمكن أن يثقلها.



وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية الدكتور أنشال بانث ، فإن "بلسم الشعر لا يسبب تساقط الشعر ويجب أن يطبق فقط على الثلثين السفليين من الشعر. تأكد من شطف البلسم تمامًا ".

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كما أنها ذكرت الأسباب التي تجعل البلسم مهمًا لشعرك تحقق منها.كيف يكون شعرك استفاد من البلسم* يغلق الجلد.* يقلل من انقسام الأطراف.* يحمي الشعر من أدوات التسخين.* يقلل من التجعد والاحتكاك.* يعزز اللمعان والنعومةومع ذلك ، "إذا كانت فروة رأسك دهنية جدًا وشعر رقيق ، فيمكنك تخطي البلسم لأنه قد يجعل شعرك يبدو أكثر تسطحًا".