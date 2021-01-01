هل يتسبب البلسم في تساقط الشعر؟

ليس هناك من ينكر حقيقة أن بلسم الشعر يمكن أن يجعل خصلاتنا تبدو ناعمة ولامعة ، مما يزيل كل التجعد على الفور.
ومع ذلك ، يعتقد الكثير من الناس أن الاستخدام المنتظم للبلسم على الشعر يمكن أن يثقلها.
وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية الدكتور أنشال بانث ، فإن "بلسم الشعر لا يسبب تساقط الشعر ويجب أن يطبق فقط على الثلثين السفليين من الشعر. تأكد من شطف البلسم تمامًا ".
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