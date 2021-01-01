اشتباكات عسكرية بين إيران وإسرائيل داخل سوريا.. تفاصيل



اشتباكات عسكرية بين إيران وإسرائيل اشتباكات عسكرية بين إيران وإسرائيل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن مشاركة بطاريات إيرانية مضادة للطائرات في صد هجوم إسرائيلي على سوريا فجر اليوم.



وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر قوله إن إيران نشرت بطاريات متطورة مضادة للطائرات من إنتاجها لمساعدة أنظمة الدفاع السورية على مواجهة الهجمات الإسرائيلية في المنطقة.



وأوضح المصدر، أنه في آخر الهجمات على سوريا، أطلقت إيران صواريخ على طائرات إسرائيلية، ورداً على ذلك هاجم سلاح الجو البطاريات التي تم إطلاق الصواريخ من خلالها ودمرها".

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وكانت وزارة الخارجية السورية قد قالت إن إسرائيل نفذت فجر الاثنين هجوما علي المنطقة الجنوبية من سوريا.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن سوريا تؤكد حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات ولجم النزعة العدوانية لسلطات الاحتلال"، مضيفا أن "قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت فجر اليوم عدواناً جديداً في المنطقة الجنوبية وذلك في إطار عدوانها المتكرر على حرمة وسيادة الأراضي السورية".وتابع: هذا العدوان الغاشم يأتي بعد إتمام المصالحات في محافظة درعا وعودة الأمن والأمان لها وبسط سلطة الدولة في محاولة يائسة من كيان الاحتلال الإسرائيلي لدعم أدواته وعملائه من المجموعات الإرهابية المنهزمة". وأضاف المصدر أن "سوريا تؤكد حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات ولجم النزعة العدوانية لسلطات الاحتلال".