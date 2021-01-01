حرم مشجع فرنسي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، لاعب نادي باريس سان جيرمان، من تسجيل هدف في المباراة التي جمعت فريقه أمس مع نادي مارسيليا في الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي، وتداول رواد موقع "تويتر"، مقطع فيديو للحظة اقتحام المشجع للملعب، وتسببه في إفساد هجمة مرتدة لميسي الذي كان بالقرب من منطقة الجزاء ويستعد لتسديد الكرة نحو المرمى في الدقيقة 73.
ووصل المشجع إلى ميسى بسرعة أكبر من مدافعي مرسيليا، وعطل عليه فرصة للتسجيل، وحاول مصافحة نجم باريس سان جيرمان ، قبل أن يتدخل رجال الأمن لإخراجه من الملعب.
وحسم التعادل السلبى قمة باريس سان جيرمان مع مضيفه فريق مارسيليا فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب "فيلودروم"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021 / 2022.
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التعليقات على لحظة اقتحام مشجع الملعب وحرمان ميسى من تسجيل هدف فى شبابك مارسيليا.. فيديو
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